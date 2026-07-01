México pisó fuerte en el Azteca: superó a Ecuador y selló su pase a los octavos de final El seleccionado anfitrión liquidó el encuentro en el primer tiempo con golazos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, imponiéndose por 2 a 0. El conjunto sudamericano terminó con diez tras una insólita expulsión bajo el nuevo reglamento de la FIFA.

La selección de México hizo valer el peso de su localía y sorprendió a Ecuador con un primer tiempo arrollador. El conjunto norteamericano se impuso por 2 a 0 en el mítico estadio Azteca y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, sosteniendo su valla invicta en lo que va del certamen.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el equipo dirigido por Javier Aguirre construyó su victoria en la primera media hora de juego, para luego dedicarse a administrar la ventaja en el complemento ante un rival que nunca logró encontrar los caminos al gol.

Con este triunfo, el representativo azteca ratifica su gran presente y alcanza la instancia en la que cayó en siete certámenes de manera consecutiva (desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018), quedando a un solo partido de igualar su mejor participación histórica en una cita mundialista.

Un primer tiempo letal

Desde el arranque, México tomó el control del encuentro. Tras un par de avisos del joven de 17 años Gilberto Mora y de Raúl Jiménez, Ecuador tuvo una chance inmejorable a los 17 minutos con un remate de John Yeboah que el arquero Raúl Rangel alcanzó a desviar para que impactara en el palo.

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Sin embargo, el local no perdonó. A los 21 minutos, un pase largo habilitó a Julián Quiñones por izquierda, quien se cerró con libertad y sacó un potente remate que se coló en el ángulo derecho de Hernán Galíndez. Apenas nueve minutos después, a los 30′, una recuperación alta derivó en una pared perfecta entre Quiñones y Raúl Jiménez, quien definió con jerarquía para clavar la pelota en el ángulo izquierdo y decretar el 2 a 0.

El complemento y una expulsión para la polémica

En la segunda mitad, México se replegó inteligentemente y Ecuador careció de profundidad, logrando inquietar recién a los 29 minutos con una volea desviada de Kevin Rodríguez.

El cierre del partido estuvo marcado por una situación atípica. En el tercer minuto de descuento, el elenco conducido por el argentino Sebastián Beccacece se quedó con diez hombres por la expulsión directa del defensor Piero Hincapié. El referí aplicó la novedosa y estricta reglamentación implementada por la FIFA, castigando al jugador por taparse la boca en medio de una acalorada discusión con el delantero rival Santiago Giménez.

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El próximo desafío

Con el boleto en mano, la selección mexicana ya piensa en la próxima ronda. Su rival en los octavos de final saldrá del cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo (juegan este miércoles a las 13:00, hora argentina). El duelo decisivo para el “Tri” está pactado para el próximo domingo 5 de julio a las 21:00.