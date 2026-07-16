Milei destacó el pase a la final del Mundial de la Selección y afirmó: “Argentina no se rinde” El primer mandatario expresó su inmensa alegría por el triunfo ante Inglaterra y trazó un paralelismo con la incipiente recuperación económica del país. Además, separó el fútbol del reclamo por Malvinas, elogió la figura de Messi y puso la Casa Rosada a disposición del plantel ante una eventual consagración.

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró con entusiasmo la clasificación de la Selección Argentina a la gran final del Mundial 2026. Tras la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en Atlanta, el jefe de Estado expresó su “alegría inmensa” y destacó la actitud del equipo dirigido por Lionel Scaloni, señalando que, a pesar de haber comenzado en desventaja en el marcador, “Argentina lo pasó por arriba” y fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro.

Paralelismo con la economía: “Argentina no se rinde”

Durante una entrevista radial brindada este jueves, el Presidente aprovechó la euforia mundialista para trazar un puente entre el éxito deportivo y el rumbo del país. Milei destacó que, en sintonía con las buenas noticias que llegan desde Estados Unidos, la baja de la inflación y la recuperación de la actividad económica a nivel local representan fuertes señales alentadoras.

“No importa cuán adverso sea el contexto del cual partimos; siempre nos levantamos, siempre salimos, porque Argentina no se rinde”, enfatizó el mandatario, valorando la resiliencia tanto del seleccionado nacional como de la sociedad argentina.

En esa misma línea de elogios deportivos, Milei le dedicó un párrafo aparte al capitán albiceleste, Lionel Messi. Consideró que el rosarino saldó una de las “materias pendientes” que históricamente se le atribuían con la camiseta nacional y remarcó su participación decisiva en la jugada que derivó en el segundo gol argentino.

Malvinas y la postura diplomática

Uno de los puntos más salientes de sus declaraciones llegó al ser consultado sobre el peso extrafutbolístico y el significado simbólico de vencer a Inglaterra. Fiel a su estilo, Milei buscó desdramatizar el cruce y pidió no vincular el resultado obtenido en la cancha con el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. “Es un partido de fútbol”, sentenció.

Asimismo, el Presidente subrayó que la recuperación de la soberanía nacional en el Atlántico Sur es una tarea de Estado que “se logra con una diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos”, aprovechando la ocasión para destacar los avances alcanzados por su gestión en materia de relaciones exteriores.

La final y la invitación a la Casa Rosada

Con la mirada puesta en el partido definitorio del próximo domingo ante España, Milei adelantó cómo vivirá la jornada y qué preparativos evalúa el Gobierno ante un posible bicampeonato. El mandatario confirmó que mirará la final desde la Quinta Presidencial de Olivos, manteniendo la misma cábala que sostuvo durante todo el torneo.

Finalmente, reiteró que la Casa Rosada estará a entera disposición de la delegación si los jugadores deciden celebrar el título allí junto al pueblo argentino. Para ello, aclaró que el Ejecutivo ya previó los dispositivos de seguridad necesarios con el objetivo de garantizar que el festejo sea “exclusivamente de los futbolistas y de la gente”, sin ningún tipo de interferencia política. A modo de cierre, hizo llegar su reconocimiento a Lionel Scaloni, al cuerpo técnico y a todo el plantel por “las enormes alegrías” que le continúan brindando al país.