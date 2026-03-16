Murió Marcelo Araujo, la voz histórica del fútbol argentino El legendario relator falleció este lunes a los 78 años tras permanecer internado en Vicente López. Marcó una época inolvidable en la televisión con "Fútbol de Primera" junto a Enrique Macaya Márquez.

El periodismo deportivo y los fanáticos de la pelota amanecieron este lunes con una triste noticia. A los 78 años, falleció Marcelo Araujo, uno de los relatores más emblemáticos y revolucionarios en la historia del fútbol nacional.

Según la información confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, su deceso se produjo a las 2 de la madrugada de hoy. El reconocido periodista venía atravesando un delicado cuadro de salud y se encontraba internado en un centro médico de la localidad bonaerense de Vicente López durante el último tiempo.

Un estilo que cambió la televisión

Dueño de un tono inconfundible y un vocabulario que rápidamente se instaló en el habla popular, Araujo forjó una carrera brillante y cambió para siempre la forma de transmitir los partidos en la pantalla chica.

Durante más de una década, fue la voz principal y el rostro de los campeonatos de Primera División. Su figura quedó inmortalizada al frente del exitoso ciclo “Fútbol de Primera”, donde conformó una dupla legendaria junto al comentarista Enrique Macaya Márquez, convirtiéndose en el clásico indiscutido de los domingos por la noche para millones de hogares argentinos.

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Tras alejarse de las transmisiones regulares durante algunos años, tuvo un último y destacado paso por las cabinas de transmisión entre los años 2009 y 2014, cuando formó parte del equipo periodístico de “Fútbol Para Todos”. Luego de esa etapa, decidió retirarse de manera definitiva de los medios de comunicación.

La despedida final

El entorno íntimo del relator dio a conocer cómo serán los pasos para su despedida en las próximas horas: