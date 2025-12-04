Nueva conducción en San Martín: Mirkin asumió la presidencia y anticipó los primeros pasos de gestión San Martín de Tucumán oficializó este jueves por la tarde la asunción de su nueva comisión directiva en un acto realizado en La Ciudadela. Con Oscar Mirkin al frente de la institución, la dirigencia quedó conformada con Rafael Ponce de León como vicepresidente 1º y Nicolás Nasrallah como vicepresidente 2º, además de la renovación de la Junta Fiscalizadora.

Durante la conferencia posterior al acto, Mirkin confirmó la incorporación de Facundo Pérez Castro, quien trabajará junto a la subcomisión de fútbol profesional. También expresó su compromiso con esta nueva etapa: “Esta casa me es familiar. Mi vocación es llevar a San Martín a lo más alto y trabajar para reconstruir ese camino de éxito que supo trazar Natalio Mirkin”.

El flamante presidente señaló que mantuvo reuniones con Pablo Toviggino, representantes de AFA, el Tribunal de Disciplina y el Consejo de Árbitros, cumpliendo con la promesa de regresar una vez oficializada la asunción. Además, indicó que ya recibieron la documentación del balance de corte y que próximamente profundizarán el análisis para establecer el estado económico del club y delinear el proyecto futuro.

Mirkin también adelantó que existe posibilidad de transferencias de jugadores y destacó que cuentan con el apoyo de empresarios para sostener la transición financiera hasta el inicio del próximo torneo, cuando retornen los ingresos por venta de entradas.