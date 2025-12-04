Durante la conferencia posterior al acto, Mirkin confirmó la incorporación de Facundo Pérez Castro, quien trabajará junto a la subcomisión de fútbol profesional. También expresó su compromiso con esta nueva etapa: “Esta casa me es familiar. Mi vocación es llevar a San Martín a lo más alto y trabajar para reconstruir ese camino de éxito que supo trazar Natalio Mirkin”.
El flamante presidente señaló que mantuvo reuniones con Pablo Toviggino, representantes de AFA, el Tribunal de Disciplina y el Consejo de Árbitros, cumpliendo con la promesa de regresar una vez oficializada la asunción. Además, indicó que ya recibieron la documentación del balance de corte y que próximamente profundizarán el análisis para establecer el estado económico del club y delinear el proyecto futuro.
Mirkin también adelantó que existe posibilidad de transferencias de jugadores y destacó que cuentan con el apoyo de empresarios para sostener la transición financiera hasta el inicio del próximo torneo, cuando retornen los ingresos por venta de entradas.