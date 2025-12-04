Mientras se prepara para el sorteo del Mundial 2026 este viernes y, sobre todo, para la final de la MLS el sábado, donde el Inter Miami enfrentará a Vancouver Whitecaps.
“A nosotros nos agarra en un momento de temporada totalmente diferente al calendario europeo. Vamos a empezar una pretemporada en enero y hasta mayo tenemos un montón de partidos, en el medio la Concachampions… espero hacer una pretemporada para estar bien, pero como dije, voy a ir día a día y siendo sincero. Trataré de ser realista y sentirme bien”.
Messi aprovechó para defender a la MLS ante las constantes críticas que recibe: “Se habla de la liga, pero es muy física, se viaja mucho, se rompen los partidos y se hace de ida y vuelta. Pero este año me sentí bien…”.
“Lo vamos a intentar”, dijo tibio Messi en alusión a las chances de Argentina en la próxima Copa del Mundo. “La Selección es un grupo que lo va a dejar todo y va a pelear. Después, por pequeños detalles, te podés quedar afuera: puede pegar en el palo y salir o entrar. Tanto con Francia y Holanda fuimos superiores, pero terminamos en los penales y después tuvimos a la bestia del Dibu, pero te pueden dejar afuera por penales. Es muy difícil conseguir un Mundial”, remarcó Leo.
