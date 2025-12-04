Lionel Messi habló sobre su presencia en el próximo mundial El jugador argentino habló en la previa de la final de la MLS.

Mientras se prepara para el sorteo del Mundial 2026 este viernes y, sobre todo, para la final de la MLS el sábado, donde el Inter Miami enfrentará a Vancouver Whitecaps.

“A nosotros nos agarra en un momento de temporada totalmente diferente al calendario europeo. Vamos a empezar una pretemporada en enero y hasta mayo tenemos un montón de partidos, en el medio la Concachampions… espero hacer una pretemporada para estar bien, pero como dije, voy a ir día a día y siendo sincero. Trataré de ser realista y sentirme bien”.

Messi aprovechó para defender a la MLS ante las constantes críticas que recibe: “Se habla de la liga, pero es muy física, se viaja mucho, se rompen los partidos y se hace de ida y vuelta. Pero este año me sentí bien…”.

“Lo vamos a intentar”, dijo tibio Messi en alusión a las chances de Argentina en la próxima Copa del Mundo. “La Selección es un grupo que lo va a dejar todo y va a pelear. Después, por pequeños detalles, te podés quedar afuera: puede pegar en el palo y salir o entrar. Tanto con Francia y Holanda fuimos superiores, pero terminamos en los penales y después tuvimos a la bestia del Dibu, pero te pueden dejar afuera por penales. Es muy difícil conseguir un Mundial”, remarcó Leo.