Operativo de seguridad para el duelo entre Atlético y River El ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, informó que el operativo dispuesto para el encuentro entre Atlético Tucumán y River Plate será similar al implementado en la visita de Rosario Central.

“Va a ser un operativo especial, con control en todos los accesos y el armado de anillos de seguridad. Se van a ajustar algunos detalles para mejorar lo realizado en la ocasión anterior, pero el esquema ya está prácticamente definido”, explicó el funcionario.

Si bien River contará con seguridad privada, las fuerzas provinciales realizarán el acompañamiento en los traslados del plantel de Marcelo Gallardo. “La idea es que sea una verdadera fiesta del fútbol. Estamos trabajando para que todo se desarrolle con normalidad”, sostuvo Agüero Gamboa.

Venta de entradas para los hinchas de Atlético

Los socios podrán adquirir localidades a $50.000 desde este miércoles, de manera online, entre las 10 y las 18. En caso de quedar remanente, continuará la venta el jueves en el mismo horario.

Entradas para la parcialidad de River

La dirigencia de Atlético informó que se pondrán a la venta 4.000 populares a $60.000 y 300 plateas a $100.000 para el público visitante. La venta se realizará el viernes, de 10 a 18, y de quedar disponibles, seguirá el sábado hasta las 18.

MIRA TAMBIÉN Con doblete de García, San Martín se recupera con goleada y esperanza

El encuentro se disputará el próximo sábado a las 21.15 en el estadio Monumental José Fierro.