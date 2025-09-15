Con doblete de García, San Martín se recupera con goleada y esperanza En una noche inspirada en La Ciudadela, San Martín cortó su racha negativa de tres partidos sin victorias y sin goles, con una contundente goleada 4-0 sobre Atlanta. El gran protagonista de la jornada fue Franco García, el número 7 del equipo, quien se lució con un doblete decisivo para la victoria.

Tras el partido, García no dudó en destacar el trabajo de su equipo y del nuevo cuerpo técnico. “Hicimos un gran partido en todas las líneas. La gran semana de trabajo que tuvimos se plasmó en la cancha”, afirmó.

El atacante resaltó el valor de esta victoria como punto de inflexión bajo la dirección de Mariano Campodónico. “Atlanta venía muy firme, sabíamos que sería un partido duro, pero lo sacamos adelante con nuestros argumentos”, señaló García.

Este triunfo clave no solo suma puntos en la tabla, sino que también revitaliza al equipo para el cierre de la temporada. “Ahora tenemos que pensar en lo que viene, que quedan tres finales, y tratar de terminar lo más alto posible”, concluyó García.

El próximo desafío para el Santo será el domingo 21 de septiembre, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho.