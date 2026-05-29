Otamendi ya es de River: el campeón del mundo firmó antes del Mundial Tras ser convocado por Lionel Scaloni para disputar la Copa del Mundo, Nicolás Otamendi selló su llegada al Millonario y jugará en Núñez durante los próximos 18 meses.

La actividad del fútbol a nivel clubes comenzó a diluirse lentamente para darle paso al Mundial que se abrirá en pocos días, pero mientras tanto el mercado de pases ya comenzó a realizar sus primero grandes ruidos. River Plate dio uno de los golpes en la ventana de transferencias y anunció a Nicolás Otamendi como nuevo refuerzo.

“Este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la Institución”, informó el Millonario en un comunicado. Horas antes, se vio al futbolista campeón del mundo ingresar a la institución de Núñez a bordo de una camioneta.

El defensor de 38 años, fanático del Millonario, había confirmado su salida del Benfica de Portugal hace dos fines de semana y todos los caminos lo conducían a Núñez. Los rumores se convirtieron en oficiales con la firma de su contrato mientras realiza las primeras actividades con la selección argentina que afrontará la Copa del Mundo.

El comunicado de River sobre la llegada de Otamendi (@RiverPlate)

El General, que retornará al país a 16 años de su partida de Vélez Sarsfield, fue confirmado como uno de los 26 apellidos que defenderán la corona obtenida en Qatar hace cuatro años. Casi al unísono, oficializó que vestirá también los colores del club de sus amores a partir del próximo semestre.

El elenco que dirige actualmente Eduardo Coudet tiene pendiente su duelo de 16avos de final de la Copa Argentina ante Aldosivi de Mar del Plata y espera por conocer a su rival en octavos de la Copa Sudamericana tras el sorteo de los playoffs: su contrincante saldrá del ganador de la llave entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela. ¿El detalle? Podría enfrentar a Boca Juniors en un hipotético choque de semifinales. Al mismo tiempo, volverá a buscar dar pelea en el Torneo Clausura tras perder la final del Apertura contra Belgrano de Córdoba.

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Con el arribo de Ota, el Chacho tendrá bajo su dirección a cinco campeones del mundo con Argentina en Qatar teniendo en cuenta que ya están en el plantel Franco Armani, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. Tanto Montiel como Otamendi representarán al país en esta nueva edición de la Copa del Mundo que se avecina.

Por lo pronto, River tiene planificado realizar su pretemporada en Europa. El plantel inició sus vacaciones tras la victoria sobre Blooming en el cierre de la fase de grupos de la Sudamericana. La vuelta al trabajo está fijada para el 17 de junio y tres días más tarde (20/6) viajarán rumbo a Alicante (España) para iniciar la pretemporada que se extenderá desde el 21 hasta el 5 de julio. La aparición de Otamendi estará supeditada a la participación de Argentina en el Mundial.