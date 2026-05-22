Pep Guardiola anunció que deja el Manchester City tras 10 temporadas El entrenador catalán confirmó su salida del club al finalizar la actual campaña, cerrando una década dorada en la que cosechó 20 títulos, incluyendo seis ligas y una Champions League. Enzo Maresca asoma como su principal reemplazante.

El mundo del fútbol amaneció este viernes con una noticia que sacude las estructuras de la Premier League: el español Josep Guardiola anunció oficialmente que dejará de ser el director técnico del Manchester City al final de la presente temporada.

A pesar de tener contrato vigente hasta 2025, el estratega catalán decidió ponerle punto final a un brillante ciclo de diez años al frente de los Citizens. Durante su estadía, Guardiola dirigió 593 partidos y levantó 20 trofeos, transformando a la institución de Manchester en el gran dominador de Inglaterra y saldando la deuda histórica a nivel internacional. Su vitrina incluye seis Premier League, una Liga de Campeones de Europa, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, tres FA Cup y cinco Copas de la Liga.

Pep aterrizó en Manchester en 2016 y, al igual que en su etapa en el Barcelona, su huella fue tan profunda que impuso un estilo de juego que marcó tendencia en todas las divisiones del fútbol inglés. Su adiós se produce tras una temporada de resiliencia, en la que logró reconstruir al equipo tras un atípico año sin conquistas y volvió a coronarse con un doblete de copas nacionales al vencer al Arsenal (Copa de la Liga) y al Chelsea (FA Cup).

El emotivo mensaje de despedida

En su discurso oficial, Guardiola no ocultó su emoción y dejó en claro el fuerte vínculo generado con la institución y la ciudad.

“No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna, pero dentro de mí sé que es el momento adecuado. Nada es eterno. Si lo fuera, seguiría aquí. Eternas son las emociones, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City”, expresó el DT.

Además, dedicó un momento especial para agradecer el apoyo incondicional del club durante los momentos más duros de su vida personal: “Recuerdo cuando perdí a mi madre (durante la pandemia) y cómo este club me ayudó. Los aficionados, los trabajadores, la gente de Manchester me dio la fuerza necesaria cuando más lo necesitaba”.

Homenaje, sucesor y el futuro de Pep

La salida del catalán ya se venía gestando con las recientes partidas de figuras clave de su mesa chica, como el director de fútbol Aitor ‘Txiki’ Begiristain y el preparador físico Lorenzo Buenaventura. El próximo domingo, en el último partido de la temporada, Guardiola recibirá un mega homenaje en el Etihad Stadium para despedirse de su público.

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En cuanto a su reemplazo, todos los caminos apuntan al italiano Enzo Maresca. El exentrenador del Chelsea, quien dejó su cargo en enero por diferencias dirigenciales, ya conoce los pasillos del City tras haber trabajado como formador y asistente del propio Pep.

¿Qué depara el futuro para Guardiola? Tras haber alcanzado la cima a nivel de clubes, su gran sueño pendiente es dirigir una selección nacional. Tras la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el próximo 11 de junio, el mercado internacional podría abrirle nuevas puertas. Italia es uno de los países que lo tiene en carpeta para liderar un proyecto a largo plazo y terminar con la pesadilla que la dejó afuera de las últimas citas mundialistas.