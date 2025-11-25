En un partido cargado de emociones, Racing se impuso por 3 a 2 ante River Plate en el estadio Presidente Perón, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025. La academia abrió el marcador con un cabezazo de Santiago Solari a los cuatro minutos.
River logró dar vuelta el resultado en la segunda mitad gracias a los goles de Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero, tras una decisión del técnico Marcelo Gallardo de mover el banco.
Sin embargo, cuando el partido ya parecía inclinarse para el Millonario, Racing volvió a igualar tras un error defensivo de la visita, y en tiempo de descuento selló el triunfo con un gol de Gastón Martirena que estalló el Cilindro de Avellaneda.
El resultado marca la eliminación de River del torneo y una nueva instancia de cuartos para Racing, que buscará seguir con vida en la lucha por el título.
Ahora la atención se dirige a cómo ambos clubes afrontan lo que viene: para Racing, un desafío más duro en cuartos; para River, la obligación de revisar errores y reconstruir para la próxima temporada.