Crece el escándalo: denuncian que la AFA creó un boletín falso para sancionar a Estudiantes La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que se denunciara la presunta falsificación de un documento oficial para sancionar a Estudiantes de La Plata, tras el pasillo de espaldas que el plantel realizó a Rosario Central. El gesto ocurrió en medio del malestar generado por el nuevo y controvertido título de “Campeón de Liga”, otorgado al club rosarino de un día para el otro por haber liderado la tabla anual.

El eje del escándalo es el Boletín N° 6625, fechado el 12 de febrero de 2025, que la AFA utilizó para justificar el protocolo del “pasillo de honor” y las eventuales sanciones por su incumplimiento. Sin embargo, al analizar los metadatos del PDF, se descubrió que el archivo fue creado el 23 de noviembre a las 19:21, es decir, mientras se disputaba el partido entre Estudiantes y Central. El hallazgo viralizó el caso en redes sociales, donde lo bautizaron como el “PDF Gate”.

El boletín establece que los jugadores homenajeados deben atravesar un corredor formado por el equipo rival “en forma ordenada”, mientras que quienes realizan el pasillo deben “permanecer mirando a los jugadores que transitan, sin alterar el protocolo”. También aclara que cualquier incumplimiento debe registrarse en el informe arbitral y puede derivar en sanciones disciplinarias.

Otro detalle que generó sospechas es que el documento fue creado con la versión 25.1.201 de Adobe PDF Library, disponible recién desde septiembre de este año, lo que contradice su supuesta fecha de origen.

Luego de que usuarios como Javier Smaldone expusieran la inconsistencia, la AFA publicó una segunda versión del PDF con metadatos modificados para simular que había sido editado realmente en febrero. Pero el servidor web dejó expuesta la fecha real de modificación: lunes 24 de noviembre a las 20:09.

La respuesta de la AFA

La entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia negó rotundamente cualquier manipulación y aseguró en un comunicado que los boletines poseen numeración correlativa y no pueden ser alterados. Sin embargo, las explicaciones no lograron frenar la controversia.

El origen del conflicto

La tensión estalló cuando la AFA decidió crear el título de Campeón de Liga para premiar a Rosario Central por su rendimiento anual. Estudiantes fue el único club que manifestó públicamente su rechazo y, pese a las presiones —incluida una presunta amenaza del tesorero Pablo Toviggino al presidente Juan Sebastián Verón—, sus jugadores realizaron el pasillo dando la espalda al rival.

Tras el partido, que Estudiantes ganó por 1-0 para avanzar a cuartos de final del Torneo Clausura, el árbitro Pablo Dóvalo informó que elevaría un reporte al Tribunal de Disciplina por la actitud del plantel platense.

El caso sigue escalando y abre un nuevo capítulo en la interna dirigencial del fútbol argentino.