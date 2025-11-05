River Plate anunció este miércoles la renovación de Marcelo Gallardo como entrenador del primer equipo de fútbol hasta diciembre de 2026, en medio de un complejo presente y a pocos días del Superclásico ante Boca en condición de visitante.
En las instalaciones del estadio Monumental de Núñez, el nuevo presidente, Stefano Di Carlo, que ganó las elecciones el sábado y asumió el lunes, aseguró que vienen a “cumplir con la palabra que dieron en campaña”.
Además, afirmó que el entrenador “es la cara deportiva de River” y que “los proyectos y procesos hay que apoyarlos y sustentarlos en los malos momentos”.
“A nivel personal, creo en su figura y su capacidad de trabajo. Llevó a River a lo más alto. Marcelo (Gallardo) siempre quiere lo mejor para River y estamos convencidos que va a volver a ganar” agregó Di Carlo que concluyó su participación sentenciando que “nadie tiene la llave del club. Los socios tienen la llave”.