River le renovó a Gallardo, en medio de la crisis y antes del Superclásico El nuevo presidente, Stefano Di Carlo, anunció el nuevo contrato del entrenador y dijo que "es la cara deportiva" del club.

River Plate anunció este miércoles la renovación de Marcelo Gallardo como entrenador del primer equipo de fútbol hasta diciembre de 2026, en medio de un complejo presente y a pocos días del Superclásico ante Boca en condición de visitante.

En las instalaciones del estadio Monumental de Núñez, el nuevo presidente, Stefano Di Carlo, que ganó las elecciones el sábado y asumió el lunes, aseguró que vienen a “cumplir con la palabra que dieron en campaña”.

Además, afirmó que el entrenador “es la cara deportiva de River” y que “los proyectos y procesos hay que apoyarlos y sustentarlos en los malos momentos”.

“A nivel personal, creo en su figura y su capacidad de trabajo. Llevó a River a lo más alto. Marcelo (Gallardo) siempre quiere lo mejor para River y estamos convencidos que va a volver a ganar” agregó Di Carlo que concluyó su participación sentenciando que “nadie tiene la llave del club. Los socios tienen la llave”.