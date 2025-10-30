Racing empató con Flamengo y se despidió de la Copa Libertadores Racing Club no pudo concretar la hazaña en el Cilindro de Avellaneda: empató 0 a 0 ante Flamengo y quedó eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores. A pesar de jugar con un hombre más y mostrar una mejor versión en el segundo tiempo, el equipo de Gustavo Costas no logró revertir el 1-0 sufrido en el partido de ida disputado en el Maracaná.

El conjunto brasileño, dirigido por Filipe Luís, se metió nuevamente en la final del torneo continental y buscará su cuarto título —el tercero desde 2019— el 29 de noviembre en Lima.

Por su parte, la Academia se despidió con la frente en alto tras haber sido el equipo argentino que más lejos llegó en esta edición del certamen, quedando a un paso de regresar a una final luego de 58 años.

Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Tomás Conechny.

DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal, Luiz Araújo; Gonzalo Plata.

DT: Filipe Luís.

Árbitro: Piero Maza (Chile)

VAR: Juan Lara

Estadio: Presidente Perón (Avellaneda)