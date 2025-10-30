El conjunto brasileño, dirigido por Filipe Luís, se metió nuevamente en la final del torneo continental y buscará su cuarto título —el tercero desde 2019— el 29 de noviembre en Lima.
Por su parte, la Academia se despidió con la frente en alto tras haber sido el equipo argentino que más lejos llegó en esta edición del certamen, quedando a un paso de regresar a una final luego de 58 años.
Formaciones
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Tomás Conechny.
DT: Gustavo Costas.
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal, Luiz Araújo; Gonzalo Plata.
DT: Filipe Luís.
Árbitro: Piero Maza (Chile)
VAR: Juan Lara
Estadio: Presidente Perón (Avellaneda)