River a semifinales de la Copa Libertadores tras la “semana mágica” de Gallardo El Millonario se impuso 1-0 en la revancha ante Colo Colo y está entre los cuatro mejores del certamen. Ahora espera por Atlético Mineiro o Fluminense de Brasil, que juegan este miércoles. Las declaraciones del Muñeco y la polémica con Vidal.

River clasificó este martes a las semifinales de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 a Colo Colo de Chile como local, luego de haber empatado 1-1 en el partido de ida. “Fue una semana mágica”, dijo el técnico millonario Marcelo Gallarado, tras la victoria ante Boca en el superclásico y el boleto a la siguiente ronda en el torneo continental.

El delantero Facundo Colidio, a los 16 minutos del primer tiempo, fue el autor del único tanto del encuentro que tuvo al Millonario como protagonista durante la mayor parte del tiempo, ante un conjunto chileno al que le costó acercarse al arco defendido por Franco Armani.

River disputó su partido número 400 en la historia de la Copa Libertadores, y se convirtió de esta manera en el segundo equipo en alcanzar dicha cifra en la competición, después de Nacional de Uruguay, que tiene 427.

El gol de Colidio llegó tras la segunda jugada derivada de una pelota detenida a favor. Un despeje corto del equipo chileno le permitió al Millonario volver a poner el balón en el área y el delantero entró en soledad por el segundo palo para definir con la cara interna del pie, de primera.

Ya con el pase asegurado a semifinales, el conjunto argentino deberá esperar al resultado entre Fluminense y Atlético Mineiro para conocer a su nuevo rival. En la ida, el equipo carioca se quedó con el triunfo por 1-0 y ahora, este miércoles, se enfrentan en Belo Horizonte.

La calentura de Vidal y la “semana mágica” de Gallardo

El volante de Colo Colo Arturo Vidal, al igual que en la ida, jugó un partido aparte y se cruzó durante el partido con Franco Armani y Marcos Acuña. Tras la eliminación de su equipo, disparó con munición gruesa contra River y Gallardo.

“El entrenador nunca en su etapa en River había hecho cambios en un clásico y lo hizo porque nos tuvo miedo, y acá nos venimos a parar de igual a igual y demostramos mejor fútbol que ellos, tuvimos la mala suerte de que nos concretaron pero nos vamos muy fortalecidos de acá”, dijo el ex Juventus y Bayern Munich.

Vidal no dejó pasar los comentarios en la previa al juego de vuelta en Buenos Aires, donde se barajó que el Cacique iba a apostar por lograr otro empate para definir el pasaje en una tanda de penales, con un fuerte palo contra Armani. “Yo escuché que decían que nos íbamos a meter atrás. ¿Vieron ustedes cómo los metimos atrás? Haciendo tiempo desde el primer minuto el arquero campeón del mundo”.

Por su lado, Gallardo no escondió su felicidad por el pasaje a semifinales. “Los partidos de copas son especiales, la previa, como lo vive la gente. Hay un estímulo especial. Fue un partido durísimo, contra un buen equipo que no nos generó mucho, pero fue duro en todas las líneas. Fue combativo y no nos dio tiempo para pensar”, exclamó.

Y añadió: “Estoy contento porque completamos una semana redonda. Hicimos un trabajo que culmina en esta serie, pero con un clásico en el medio. Es una sensación muy linda de felicidad. Tengo un equipo muy comprometido con la causa y que trabajó muchísimo en estas semanas”.

“Veremos qué rival es el que pasa, pero lo afrontaremos con una mirada más profunda con respecto a la del día de hoy. Fue una semana mágica en cuanto lo que se consiguió en estos últimos dias y se debe al compromiso”, afirmó el Muñeco.