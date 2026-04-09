River jugó casi todo el partido con uno menos y empató 1-1 con Blooming en Bolivia El equipo de Eduardo Coudet sufrió la temprana expulsión de Martínez Quarta, pero logró ponerse en ventaja con un golazo de Sebastián Driussi. En el complemento, el local igualó las acciones.

River Plate superó una verdadera prueba de fuego en su estreno internacional. En el marco de la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, el “Millonario” rescató un empate 1 a 1 ante Blooming en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

El encuentro se presentó cuesta arriba desde el vestuario para los dirigidos por Eduardo Coudet, quienes debieron jugar 87 minutos en inferioridad numérica y lidiar con los 420 metros sobre el nivel del mar que presenta la ciudad boliviana.

Una expulsión temprana y el golazo de Driussi

El plan táctico de River saltó por los aires a los tres minutos de juego. Un error de cálculo dejó expuesto a Lucas Martínez Quarta, quien cometió una falta como último hombre sobre el delantero Bayrón Garcés y recibió la tarjeta roja directa por parte del árbitro.

A pesar del golpe anímico y numérico, el equipo argentino logró acomodarse en el campo y apostó a los contragolpes. La recompensa llegó a los 34 minutos del primer tiempo: Fabricio Bustos lanzó un centro pinchado milimétrico al segundo palo y Sebastián Driussi, con una espectacular volea que pegó en el poste y entró, puso el sorpresivo 1-0 para la visita.

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El complemento: presión local y empate definitivo

En la segunda mitad, Blooming aprovechó el desgaste físico de River e inclinó la cancha. La igualdad no tardó en llegar. A los siete minutos, tras un centro desde la izquierda y un intento de despeje fallido por parte del arquero Santiago Beltrán, el atacante Anthony Vásquez se arrojó al suelo para empujar la pelota y sellar el 1-1.

El resto del partido mostró a un River aferrado a su solidez defensiva y a las seguras intervenciones de Beltrán frente a la pelota parada de Moisés Villarroel. Incluso, Facundo Colidio tuvo la victoria en sus pies tras un error del arquero rival, pero no logró definir con precisión.

Con este valioso punto en condición de visitante, River comparte el primer lugar del Grupo H. En la próxima fecha, el equipo de Coudet hará su debut como local en el Monumental cuando reciba a Carabobo de Venezuela, el miércoles 15 de abril a las 21:30 horas.