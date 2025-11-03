River se fue silbado y Gallardo no habló tras caer ante Gimnasia Luis Marcelo Torres marcó el único gol del encuentro desde el punto penal, e Insfrán le contuvo un tiro a Borja sobre el final.

River Plate cayó 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Tras esta dura derrota en el estadio Monumental, el equipo liderado por el director técnico Marcelo Gallardo se quedó con el sexto lugar del Grupo B, mientras que el Lobo concretó el noveno lugar. El único gol llegó de la mano del centro delantero Luis Torres.

En el último minuto del partido, el árbitro Nazareno Arasa confirmó mediante la revisión del VAR que River tuvo un penal a su favor.

El colegiado observó que existió una infracción por parte de Gastón Suso a Lucas Martínez Quarta, dentro del área chica. El defensor del Millonario terminó tendido en el suelo, pero le sujetó el brazo a su rival para aparentar otra acción.

De esta manera, el conjunto local terminó con un penal a su favor en el último segundo del encuentro. Todo parecía indicar que el esfuerzo del Lobo podía terminar en la nada y continuarían en la trágica situación cercana al descenso a la B.

Sin embargo, el fútbol tuvo justicia por mano propia y el arquero de Gimnasia, Nelson Insfrán desvió el peligro del penal ejecutado por el centro delantero colombiano Miguel Borja, quien no mostró confianza al patear y le regaló una oportunidad clara para cerra en empate el partido.

Con el pitazo final, el estadio Monumental quedó envuelto en un silencio que reflejó la desazón de los hinchas locales. River dejó pasar una oportunidad inmejorable para rescatar al menos un punto en su casa, mientras que Gimnasia celebró un triunfo histórico que le permite tomar aire en su lucha por la permanencia.

Silbidos y sin conferencia de Gallardo

Marcelo Gallardo, suspendió la conferencia de prensa y se llamó a silencio, rompiendo con la promesa que él mismo había hecho de hablar “más cuando pierde que cuando gana”. El club atraviesa un momento crítico: fue eliminado recientemente de la Copa Argentina, sufrió su cuarta derrota consecutiva en el Monumental (donde los hinchas estallaron en insultos).

El silencio de Gallardo contrasta con su última aparición ante los medios. Tras la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia en semifinales de la Copa Argentina, el DT brindó una conferencia explosiva, donde puso en duda su continuidad más allá de fin de año.

En esa ocasión, el “Muñeco” había afirmado que analizaría el futuro al final de la temporada, reconociendo que “los objetivos no se han cumplido” y que el año había sido “completamente negativo”.

Ahora, en medio de la peor racha, el entrenador prefirió no exponerse. Se espera que Gallardo hable en algún momento de la semana para dar explicaciones antes de visitar a Boca en un Superclásico vital para la clasificación a la próxima Copa Libertadores.