La fecha que estaba estipulada para los socios “cirujas” era la del 23 de noviembre pero tras el pedido de un grupo de socios se decidió que las mismas se lleven a cabo el domingo 30 de noviembre.
Es decir que se atrasarán una semana más. El futuro político del club de La Ciudadela es incierto debido a que todavía no hay nombres firmes que aparezcan para lo que será la decisión de comandar el barco hasta 2027. Por su parte, el plantel volverá a los entrenamientos este jueves y la continuidad de Mariano Campodónico como DT y del plantel es también todo un misterio.