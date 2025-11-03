San Martín modificó la fecha de sus elecciones San Martín se mantiene expectante de cara a lo que será la elección de nuevas autoridades que comanden los destinos del club. Mientras las listas hacen su rol y deciden si llegan a presentarse o no, este lunes se conoció la noticia de la modificación de la fecha de los comicios.

La fecha que estaba estipulada para los socios “cirujas” era la del 23 de noviembre pero tras el pedido de un grupo de socios se decidió que las mismas se lleven a cabo el domingo 30 de noviembre.

Es decir que se atrasarán una semana más. El futuro político del club de La Ciudadela es incierto debido a que todavía no hay nombres firmes que aparezcan para lo que será la decisión de comandar el barco hasta 2027. Por su parte, el plantel volverá a los entrenamientos este jueves y la continuidad de Mariano Campodónico como DT y del plantel es también todo un misterio.