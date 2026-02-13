River no toca fondo: perdió 11 de los últimos 18 partidos y los fantasmas del 2025 jaquean a Gallardo La derrota ante Argentinos Juniors en La Paternal confirmó el pésimo momento del Millonario. Sin reacción, sin gol y con una estadística que asusta: apenas ganó 4 encuentros desde septiembre. La crisis futbolística se profundiza.

River Plate volvió a tropezar. La caída por 1-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal no fue un hecho aislado, sino el último eslabón de una cadena de resultados negativos que tiene en vilo al mundo millonario. El equipo de Marcelo Gallardo sumó su segunda derrota consecutiva en apenas seis días (venía de ser goleado por Tigre) y las buenas sensaciones del arranque del 2026 se esfumaron en tiempo récord.

Los números son fríos pero elocuentes: River perdió 11 de los últimos 18 partidos que disputó. Si se contempla la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia en Copa Argentina como una derrota, la cifra asciende a 12 caídas.

Un equipo sin respuestas

Lo que más preocupa en Núñez no es solo la estadística, sino la forma. Tanto ante el “Matador” como anoche frente al “Bicho”, el equipo se mostró apático, sin rebeldía y con una alarmante sequía creativa: prácticamente no generó situaciones de gol en 180 minutos.

El registro abarca desde la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras hasta la fecha. En ese lapso, el Millonario cosechó:

MIRA TAMBIÉN Lionel Messi sufrió una lesión y se postergó el amistoso del Inter Miami en Puerto Rico

11 Derrotas

3 Empates

4 Victorias (apenas dos en este torneo).

Derrotas que duelen doble

Al analizar la calidad de las caídas, la crisis se agudiza. No fueron tropiezos menores. En esta racha negra, River sufrió:

Eliminación de la Copa Libertadores (vs. Palmeiras). Eliminación de la Copa Argentina (vs. Ind. Rivadavia). Eliminación temprana en octavos del Torneo Clausura (vs. Racing). Una derrota en el Superclásico ante Boca (2-0) sin patear al arco. Caídas de local ante rivales de menor jerarquía como Riestra, Sarmiento y Gimnasia.

La lista negra de Gallardo (Últimos 18 PJ):

❌ 1-2 vs Palmeiras (Libertadores)

❌ 0-2 vs Atl. Tucumán

❌ 1-3 vs Palmeiras (Libertadores)

❌ 1-2 vs Riestra

✅ 1-0 vs Racing (Copa Arg – única alegría en copas)

❌ 1-2 vs Rosario Central

❌ 0-1 vs Sarmiento

✅ 2-0 vs Talleres

➖ 0-0 (3-4) vs Ind. Rivadavia (Eliminado Copa Arg)

❌ 0-1 vs Gimnasia

❌ 0-2 vs Boca

➖ 0-0 vs Vélez

❌ 2-3 vs Racing (Eliminado Clausura)

✅ 1-0 vs Barracas (Inicio 2026)

✅ 2-0 vs Gimnasia

➖ 0-0 vs Rosario Central

❌ 1-4 vs Tigre

❌ 0-1 vs Argentinos Jrs