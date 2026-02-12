Lionel Messi sufrió una lesión y se postergó el amistoso del Inter Miami en Puerto Rico El rosarino explicó en sus redes que terminó con molestias tras el último partido en Ecuador.

Lionel Messi confirmó de su propia boca que está lesionado. No podrá estar presente en el amistoso que Inter Miami tenía programado en Puerto Rico. A través de un mensaje grabado, el rosarino explicó los motivos físicos que obligaron a reprogramar el compromiso frente a Independiente del Valle, que iba a disputarse el viernes 13 de febrero en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón.

“Quiero mandar un saludo a la gente de Puerto Rico, tanto a los que iban a asistir al entrenamiento como al partido. La verdad es que en el último partido en Ecuador terminé con molestias, por lo que me retiré antes del final. Por eso, junto con los organizadores y el club, se decidió suspender este partido”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Espero que se pueda reprogramar, que podamos vernos y que podamos visitarlos pronto. Les envío a todos un enorme agradecimiento por su apoyo y cariño. Sé que las entradas ya se habían vendido y todo estaba en marcha, así que espero que podamos hacerlo realidad más adelante. Un fuerte abrazo a todos y todo lo mejor”.

Minutos después de sus palabras, el club estadounidense informó oficialmente que el encuentro fue reprogramado para el 26 de febrero, en el mismo estadio. El evento incluía además una práctica abierta al público, que también quedó suspendida.

MIRA TAMBIÉN La AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

This browser does not support the video element.

Cuál es la lesión que padece Lionel Messi

La molestia que afecta al campeón del mundo se trata de una leve distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda, sufrida durante el empate 2-2 ante Barcelona de Ecuador el pasado 7 de febrero. En ese partido, Messi marcó un gol y dio una asistencia, pero fue reemplazado tras intercambiar algunas palabras con el entrenador Javier Mascherano.

MIRA TAMBIÉN Presentaron una nueva denuncia contra Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca

Las dudas sobre su presencia en Puerto Rico comenzaron cuando no participó del entrenamiento previo al viaje. Finalmente, la delegación decidió cancelar la travesía ante la ausencia de su principal figura, priorizando la recuperación física del futbolista de 38 años.