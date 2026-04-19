River y Boca se sacan chispas en un Superclásico de alto voltaje El Millonario y el Xeneize se enfrentan por la fecha 15 del Torneo Apertura. Ambos equipos llegan con rachas positivas, aunque lidian con ausencias de peso. Todo lo que tenés que saber: horario, TV, formaciones y el megaoperativo de seguridad.

El fútbol argentino se detiene por completo este domingo. Desde las 17 horas, el Estadio Monumental será el escenario de una nueva y vibrante edición del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, correspondiente a la 15° fecha del Torneo Apertura.

El encuentro, que promete ser determinante para el estado anímico de ambos planteles de cara a la recta final del semestre, contará con la transmisión oficial de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El arbitraje estará a cargo de Darío Herrera, mientras que Héctor Paletta será el responsable del VAR.

Cómo llegan: rachas, clasificaciones y bajas

Ambos equipos atraviesan un gran momento futbolístico, pero llegan al duelo más importante del país lidiando con complicaciones en el armado de sus onces iniciales.

Por el lado del local, el River de Eduardo Coudet arrastra un presente arrollador. El Millonario acumula nueve partidos sin conocer la derrota y viene de lograr una victoria clave ante Carabobo en la Copa Sudamericana. En el plano local, suma cinco triunfos consecutivos, se ubica segundo en la Zona B con 26 puntos y ya tiene asegurada su clasificación a la siguiente fase. Sin embargo, Coudet lidia con algunas bajas por lesión que lo obligan a mantener dudas en el mediocampo y la ofensiva hasta último momento.

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En la vereda de enfrente, el Boca de Claudio Úbeda también llega entonado y con un sólido invicto: no pierde desde la cuarta fecha del torneo. El Xeneize viene de golear 3-0 a Barcelona de Guayaquil, consolidándose como líder en su grupo de la Copa Libertadores. En el Apertura, a pesar de acumular varios empates, marcha cuarto en la Zona A con 21 unidades. La peor noticia para Úbeda es la grave lesión de su arquero titular, Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y estará inactivo entre seis y ocho meses. Su lugar será ocupado por el joven Leandro Brey.

Las probables formaciones

Con este panorama, ambos entrenadores ultiman detalles para salir a la cancha:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza (o Kevin Castaño), Tomás Galván, Ian Subiabre (o Kendry Páez); Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza (o Kevin Castaño), Tomás Galván, Ian Subiabre (o Kendry Páez); Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Megaoperativo de seguridad

Para garantizar el normal desarrollo del evento, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad dispuso un amplio despliegue en las inmediaciones del Monumental. El operativo contará con más de mil efectivos afectados.

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Además del accionar de la Policía de la Ciudad, el esquema de prevención sumará el trabajo coordinado de agentes de Tránsito, fiscalizadores de Espacio Público, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP).