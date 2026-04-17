Jaldo y Chahla inician obra de desagües por más de $1400 millones El mandatario tucumano Osvaldo Jaldo destacó el esfuerzo conjunto entre Provincia y Municipio para financiar la obra: “estamos hablando de 1400 millones de pesos, que lo va a afrontar 50% la municipalidad de San Miguel de Tucumán, y el resto lo vamos a hacer con el Gobierno de la provincia".

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el acto de inicio de obras del sistema de desagües pluviales en el Barrio 360 Viviendas de San Miguel de Tucumán. Participaron el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta Rossana Chahla, junto a autoridades provinciales y municipales.

Los trabajos darán respuesta a una problemática estructural vinculada a la evacuación de aguas pluviales en una zona con pendientes suaves, escurrimientos lentos y anegamientos frecuentes. El proyecto contempla la adecuación del Canal Sur Nueva Esperanza, en el perímetro sudoeste, y la mejora del Canal Norte Alejandro Heredia, en el sector noreste. Ambas intervenciones buscan aumentar la capacidad de conducción y reducir el riesgo de inundaciones.

Entre las tareas previstas se incluyeron la demolición y reconstrucción de alcantarillas con mayores dimensiones, la mejora del perfil de los canales, profundización, limpieza y optimización del escurrimiento.

Del acto también participaron también los ministros: Susana Montaldo (Educación), Federico Masso (Desarrollo Social), Gilda Pedicone (Fiscal de Estado); la diputada nacional, Gladys Medina; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; el secretario de Obras Públicas de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Claudio Bravo; Graciela Gutiérrez, intendente de Alderetes; Jorge Garber, de la Cámara Tucumana de la Construcción; David Acosta, por la UOCRA; representantes de la constructora Galindo y de la firma Adecoagro; funcionarios provinciales y municipales, ediles y vecinos.

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Durante el acto, Jaldo declaró: “hoy es un día muy importante para Tucumán, pero fundamentalmente para nuestra capital, la ciudad histórica de San Miguel de Tucumán. Estamos en la zona del barrio 360 Viviendas, dejando oficialmente iniciadas las obras que realmente desde hace mucho tiempo los vecinos la venían pidiendo, que tienen que ver con cuestiones hídricas y pluviales, que van a llevar a mejorar la calidad de vida de la gente” y observó: “estas obras beneficiarán fundamentalmente, directa o indirectamente, a más de diez barrios. Ya que cuando caen muchos milímetros en poco tiempo, nuestros canales y desagües se saturan, y, evidentemente, ahí es donde empieza el daño”.

Asimismo, expresó que con estos trabajos se le dará “una mayor amplitud y profundidad a los canales, y darle un revestimiento a los mismos. Es decir, que con esto se va a lograr que el agua pueda escurrir mucho más rápido, puedan recibir mucho más caudales y se produzcan menos desbordes a lo largo y a lo ancho de cada uno de los mismos”.

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El mandatario destacó el esfuerzo conjunto entre Provincia y Municipio para financiar la obra: “estamos hablando de 1400 millones de pesos que lo va a afrontar el 50% la municipalidad de San Miguel de Tucumán, y el resto lo vamos a hacer con el Gobierno de la provincia. Es decir, nosotros trabajamos mancomunado con el municipio de la Capital”.

La intendenta Chahla señaló: “Es muy importante, a dos años y medio de nuestra gestión, continuar con esta obra tan importante para barrios que son bastante populosos”. También indicó: “esto empezó ya en el primer día de gestión con una planificación estratégica, y en la medida que podemos, dentro de nuestros recursos económicos en momentos difíciles, es que hemos decidido empezar por esta obra”.

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Fuente: Comunicación Tucumán

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