San Lorenzo de Almagro quedó acéfalo y lo oficializó mediante un comunicado La Asamblea asumirá la conducción y deberá definir los pasos a seguir según el Estatuto Social del popular club porteño.

Tras el descontrol institucional producido por la acefalía, el club San Lorenzo de Almagro sacó un comunicado para oficializar la situación dirigencial.

En el escrito oficial, el elenco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mencionó a los 13 directivos que renunciaron a sus puestos. Estos fueron: Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Mateo Sagardoy, Soledad Boufflet, Javier Allievi, Leonardo Virardi, Belén Lugones, Pablo García Lago, Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom.

Debido a esta turbulenta situación de caos institucional, el club aclaró cómo continuará el panorama: “De este modo, quedó consumada la acefalía en dicho órgano de gobierno. A partir de la notificación correspondiente que recibirá el presidente de la Asamblea en estas horas”.

“La Asamblea de Representantes asumirá la conducción del Club a través de su mesa directiva y determinará los pasos a seguir de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de San Lorenzo”, cerro el comunicado oficial.

El comunicado refleja la gravedad de la situación, dejando claro que el club atraviesa un vacío de poder que no solo afecta la estructura organizativa, sino también la estabilidad deportiva y financiera.

La referencia a que la Asamblea asumirá la conducción del club y tomará las decisiones de acuerdo con el Estatuto Social es un intento de restaurar el orden, pero también deja entrever que no existe una solución inmediata ni un plan claro para resolver la crisis. Los hinchas, en su mayoría, temen que la falta de liderazgo efectivo pueda tener consecuencias negativas tanto en el ámbito administrativo como en el deportivo, lo que afectaría su imagen, resultados y recursos.

El “Azulgrana” se enfrenta a un proceso delicado de reestructuración, que dependerá de la capacidad de sus representantes para tomar decisiones rápidas, pero bien fundamentadas, que eviten el colapso de su estructura y le devuelvan la estabilidad institucional necesaria para seguir siendo competitivo tanto en el fútbol argentino como en el ámbito internacional.