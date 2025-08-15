San Martín busca recomponerse y volver al triunfo contra Alvarado Tras la dura derrota ante Deportivo Madryn, el “Santo” recibirá este domingo a Alvarado de Mar del Plata con el objetivo de recuperar terreno en la tabla y mejorar la imagen futbolística.

San Martín de Tucumán atraviesa una semana decisiva. Bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Mariano Campodónico, el plantel completará este sábado su último entrenamiento antes de enfrentar a Alvarado de Mar del Plata, el domingo desde las 17.10, en La Ciudadela.

La derrota frente a Deportivo Madryn dejó al “Santo” en la quinta posición de la tabla y con la necesidad urgente de sumar puntos para seguir en la pelea. “Fue un golpe duro. En el primer tiempo nos ganaron todos los duelos. El segundo tiempo fue distinto, pero no nos alcanzó. Tenemos dos partidos seguidos en casa y el margen de error es mínimo. Cada punto y cada gol valen”, señaló Campodónico.

El duelo ante Alvarado marcará el debut del flamante cuerpo técnico en condición de local, con el desafío de fortalecer la localía, algo que el exentrenador Ariel Martos no pudo consolidar en este torneo. “Queremos darle tranquilidad a los chicos y empezar a reconstruir la confianza”, expresó el DT, quien adelantó que podría haber innovaciones en el equipo titular.

Con nueve partidos por delante, San Martín intentará que este domingo sea el primer paso para revertir su imagen y encaminarse nuevamente hacia los puestos de privilegio.