San Martín comienza a definir lo que será su futuro institucional San Martín no pudo lograr la clasificación para la siguiente instancia del reducido y el sueño del ascenso se finiquitó. Por eso, la continuidad de la actual CD era una bomba de tiempo que iba a estallar en breve.

Este martes, se comenzó a delinear lo que será el camino institucional en el mundo de La Ciudadela. Finalmente, se confirmó el llamado a una asamblea ordinaria para este 31 de octubre en el Complejo Natalio Mirkin. Habrá lectura de memoria y balance para después confirmar la renuncia de los miembros de CD.

El 3 de noviembre será otra jornada importante porque allí se hará efectiva la despedida de la Comisión Directiva con la oficialización de la renuncia de todos sus integrantes. La Junta Fiscalizadora tomará las riendas del club tras esto. El paso final se podrá dar el 23 de noviembre con la realización de los comicios para elegir las nuevas autoridades. Se vivirán semanas muy movidas en los pasillos de La Ciudadela para determinar los pasos a seguir pensando en la temporada 2026.