San Martín lamenta la partida de un referente de su historia A los 94 años falleció Ernesto García Soaje, quien condujo la institución entre 1966 y 1973.

El Club San Martín despide a uno de los dirigentes más influyentes de su trayectoria. García Soaje dejó una huella imborrable al frente de la presidencia, período en el que el equipo volvió a los títulos y se consolidó como protagonista a nivel provincial y nacional.

Bajo su gestión, el Santo obtuvo 12 títulos de la Federación Tucumana, dos consagraciones oficiales y seis participaciones en torneos Nacionales, enfrentándose a los clubes más grandes del país.

Además de los logros deportivos, impulsó una profunda transformación en La Ciudadela: amplió la tribuna de calle Bolívar, construyó las plateas norte y sur bajas, ensanchó la central alta, incorporó las primeras butacas metálicas y modernizó la infraestructura con pavimentación, veredas e iluminación artificial que permitió disputar encuentros nocturnos.

San Martín lo recuerda como un dirigente visionario que marcó el fin de una etapa adversa y abrió las puertas a un ciclo de grandeza.