La Selección Argentina abrió su entrenamiento antes del duelo con Venezuela De cara al partido del jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental, la Selección Argentina realizó este martes su primer entrenamiento con miras a la última doble fecha de las Eliminatorias CONMEBOL.

El entrenador Lionel Scaloni sorprendió al habilitar el ingreso de los medios durante los primeros 15 minutos de la práctica en Ezeiza. Allí se pudo ver a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes liderando los trabajos iniciales, seguidos por jóvenes como Franco Mastantuono y el arquero Dibu Martínez.

La única ausencia fue la de Alexis Mac Allister, que no logró llegar a tiempo debido a inconvenientes con sus vuelos. Además, Nicolás Otamendi faltó por cansancio, aunque se sumará al grupo el miércoles.

Durante la práctica, Scaloni repartió pecheras violetas a los futbolistas que perfilaría como titulares ante la Vinotinto, mientras que Claudio Echeverri y Valentín Carboni trabajaron con la Sub 20.

El encuentro tendrá un condimento especial: será el último partido de Lionel Messi en Argentina por Eliminatorias.

Agenda de la Selección Argentina

Miércoles 3 de septiembre

Conferencia de prensa de Scaloni (mediodía, horario a confirmar)

Jueves 4 de septiembre

Partido vs. Venezuela en el Monumental (20:30 ARG)

Viernes 5 de septiembre

Entrenamiento a puertas cerradas (11:00 ARG)