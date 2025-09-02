El entrenador Lionel Scaloni sorprendió al habilitar el ingreso de los medios durante los primeros 15 minutos de la práctica en Ezeiza. Allí se pudo ver a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes liderando los trabajos iniciales, seguidos por jóvenes como Franco Mastantuono y el arquero Dibu Martínez.
La única ausencia fue la de Alexis Mac Allister, que no logró llegar a tiempo debido a inconvenientes con sus vuelos. Además, Nicolás Otamendi faltó por cansancio, aunque se sumará al grupo el miércoles.
Durante la práctica, Scaloni repartió pecheras violetas a los futbolistas que perfilaría como titulares ante la Vinotinto, mientras que Claudio Echeverri y Valentín Carboni trabajaron con la Sub 20.
El encuentro tendrá un condimento especial: será el último partido de Lionel Messi en Argentina por Eliminatorias.
Agenda de la Selección Argentina
Miércoles 3 de septiembre
-
Conferencia de prensa de Scaloni (mediodía, horario a confirmar)
-
Entrenamiento a puertas cerradas (17:00 ARG)
Jueves 4 de septiembre
-
Partido vs. Venezuela en el Monumental (20:30 ARG)
Viernes 5 de septiembre
-
Entrenamiento a puertas cerradas (11:00 ARG)
