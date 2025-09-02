El entrenador Lionel Scaloni sorprendió al habilitar el ingreso de los medios durante los primeros 15 minutos de la práctica en Ezeiza. Allí se pudo ver a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes liderando los trabajos iniciales, seguidos por jóvenes como Franco Mastantuono y el arquero Dibu Martínez.

La única ausencia fue la de Alexis Mac Allister, que no logró llegar a tiempo debido a inconvenientes con sus vuelos. Además, Nicolás Otamendi faltó por cansancio, aunque se sumará al grupo el miércoles.

Durante la práctica, Scaloni repartió pecheras violetas a los futbolistas que perfilaría como titulares ante la Vinotinto, mientras que Claudio Echeverri y Valentín Carboni trabajaron con la Sub 20.

El encuentro tendrá un condimento especial: será el último partido de Lionel Messi en Argentina por Eliminatorias.

Agenda de la Selección Argentina

Miércoles 3 de septiembre

Jueves 4 de septiembre

  • Partido vs. Venezuela en el Monumental (20:30 ARG)

Viernes 5 de septiembre

  • Entrenamiento a puertas cerradas (11:00 ARG)

