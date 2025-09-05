El partido
El inicio fue un mazazo para los tucumanos: a los 28 minutos del primer tiempo, Ian Franco Rasso abrió el marcador, y seis minutos más tarde Franco Zicarelli estiró la ventaja para el Tricolor. Con dos golpes seguidos, San Martín quedó grogui y nunca logró reaccionar.
La crisis del Santo
El equipo de Mariano Campodónico atraviesa un presente preocupante. Venía de caer 3-0 en La Ciudadela frente a Arsenal, y ahora suma cuatro encuentros seguidos sin victorias fuera de casa, con apenas un punto sobre los últimos doce en disputa. Lo que había comenzado como una campaña prometedora —diez fechas invicto y líder de la zona A— hoy se transformó en un camino lleno de dudas e irregularidades.
Colegiales respira
Para el elenco bonaerense, cada punto es vital en la pelea por no descender. Llegaba tras un empate y dos derrotas consecutivas, pero ante su gente supo hacerse fuerte y logró tres puntos de oro para tomar aire en la tabla.
Formaciones
San Martín de Tucumán: Darío Sand; Hernán Zuliani, Mauro Osores, Guillermo Rodríguez, Federico Murillo; Gustavo Abregú, Matías García, Gabriel Hachen; Franco García, Martín Pino, Juan Cruz Esquivel. DT: Mariano Campodónico.