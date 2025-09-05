San Martín sigue sin rumbo: cayó 2-0 ante Colegiales y peligra su lugar en el reducido San Martín de Tucumán volvió a tropezar en la Primera Nacional y encendió las alarmas en Vicente López. En el estadio Libertarios Unidos, el Ciruja perdió 2-0 frente a Colegiales y se complica en la lucha por mantenerse dentro del reducido.

El partido

El inicio fue un mazazo para los tucumanos: a los 28 minutos del primer tiempo, Ian Franco Rasso abrió el marcador, y seis minutos más tarde Franco Zicarelli estiró la ventaja para el Tricolor. Con dos golpes seguidos, San Martín quedó grogui y nunca logró reaccionar.

La crisis del Santo

El equipo de Mariano Campodónico atraviesa un presente preocupante. Venía de caer 3-0 en La Ciudadela frente a Arsenal, y ahora suma cuatro encuentros seguidos sin victorias fuera de casa, con apenas un punto sobre los últimos doce en disputa. Lo que había comenzado como una campaña prometedora —diez fechas invicto y líder de la zona A— hoy se transformó en un camino lleno de dudas e irregularidades.

Colegiales respira

Para el elenco bonaerense, cada punto es vital en la pelea por no descender. Llegaba tras un empate y dos derrotas consecutivas, pero ante su gente supo hacerse fuerte y logró tres puntos de oro para tomar aire en la tabla.

Formaciones

San Martín de Tucumán: Darío Sand; Hernán Zuliani, Mauro Osores, Guillermo Rodríguez, Federico Murillo; Gustavo Abregú, Matías García, Gabriel Hachen; Franco García, Martín Pino, Juan Cruz Esquivel. DT: Mariano Campodónico.