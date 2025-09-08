San Martín y la calculadora de Campodónico: qué necesita para meterse en el Reducido San Martín de Tucumán se metió solo en un problema. Tras la derrota en Munro, el equipo de Mariano Campodónico quedó 6º con 44 puntos, apenas uno arriba de Patronato (43) y tres por encima de Deportivo Maipú (40). Hoy estaría en zona de Reducido, pero el margen de error es mínimo.

El DT ya hace cuentas: con 9 puntos aseguraría la clasificación sin depender de nadie; con 6, todo quedará sujeto a los resultados de sus rivales directos.

El fixture no da respiro:

Este domingo a las 14, el Santo se juega una final contra Atlanta. Una caída, sumada a un empate de Patronato con Quilmes y un triunfo de Maipú frente a All Boys, lo dejaría en la cuerda floja por diferencia de gol (0) frente a sus perseguidores.

Después recibirá a Racing de Córdoba, otro rival directo (hoy 9º). Esa misma fecha Maipú visitará a Arsenal y Patronato irá a San Miguel, en otro duelo clave.

En la anteúltima fecha (33), San Martín será local de Quilmes, mientras Maipú jugará contra Colegiales y Patronato frente a Almagro.

El cierre (fecha 34) será a todo o nada: el Santo visitará a San Miguel en Polvorines, mientras que Maipú irá a Atlanta y Patronato a Ferro.

“Lo importante es clasificar y llegar bien a los cruces”, sostuvo el volante Juan Cainelli, aunque la realidad muestra que el Santo ya no tiene margen: deberá ganar sí o sí para no depender de nadie y soñar con el ascenso.