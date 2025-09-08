El DT ya hace cuentas: con 9 puntos aseguraría la clasificación sin depender de nadie; con 6, todo quedará sujeto a los resultados de sus rivales directos.
El fixture no da respiro:
Este domingo a las 14, el Santo se juega una final contra Atlanta. Una caída, sumada a un empate de Patronato con Quilmes y un triunfo de Maipú frente a All Boys, lo dejaría en la cuerda floja por diferencia de gol (0) frente a sus perseguidores.
Después recibirá a Racing de Córdoba, otro rival directo (hoy 9º). Esa misma fecha Maipú visitará a Arsenal y Patronato irá a San Miguel, en otro duelo clave.
En la anteúltima fecha (33), San Martín será local de Quilmes, mientras Maipú jugará contra Colegiales y Patronato frente a Almagro.
El cierre (fecha 34) será a todo o nada: el Santo visitará a San Miguel en Polvorines, mientras que Maipú irá a Atlanta y Patronato a Ferro.
“Lo importante es clasificar y llegar bien a los cruces”, sostuvo el volante Juan Cainelli, aunque la realidad muestra que el Santo ya no tiene margen: deberá ganar sí o sí para no depender de nadie y soñar con el ascenso.