Los Pumas sufrieron una ajustada derrota por 28-24 ante Australia, en la tercera fecha del Rugby Championship, el torneo que enfrenta a las cuatro mejores selecciones del hemisferio sur.

El combinado nacional, dirigido por Felipe Contepomi, había tenido un gran comienzo: se fue al entretiempo con ventaja de 21-7 gracias a la gran actuación de Mateo Carreras, que aportó puntos con varios penales e incluso un try.

Parecía que Los Pumas, que venían de un histórico triunfo ante Nueva Zelanda en el José Amalfitani, iban a conseguir una victoria que los mantuviera cerca de la cima del certamen.

Sin embargo, Australia mostró un segundo tiempo impecable y, tras una amonestación a Mateo Carreras, logró la igualdad convirtiendo dos tries.

Cuando restaban apenas tres minutos, Los Pumas volvieron a ponerse en ventaja con un penal de Juan Cruz Mallía, pero los Wallabies se impusieron en el último suspiro con un try de Angus Bell, que definió el 28-24 final.

Con este resultado, Australia llegó a los nueve puntos en el Rugby Championship y se ubica apenas por detrás de Nueva Zelanda, que suma 10. Los Pumas están terceros, igualados con Sudáfrica en cinco unidades y con la misma diferencia de puntos.

Los Pumas tendrán revancha el próximo sábado a la 1 de la madrugada, cuando visiten nuevamente a Australia en el Sydney Football Stadium.