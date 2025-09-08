Lionel Scaloni confirmó cambios para enfrentar a Ecuador Lionel Messi no estará disponible, ya que el cuerpo técnico lo licenció. Nicolás Otamendi, que jugará su último partido de Eliminatorias, llevará la cinta de capitán.

Lionel Scaloni habló en su última conferencia de prensa de cara al último partido de Eliminatorias Sudamericanas de Argentina-Ecuador. El entrenador podría confirmar el equipo titular, que no contará con Lionel Messi entre los convocados, ya que el capitán fue licenciado por el cuerpo técnico.

“No tengo claro una lista de jugadores para el Mundial. Todavía estamos lejos y pueden pasar un montón de cosas. Cuando nos digan cuántos jugadores pueden ir, ahí tomaremos decisiones. No hablé con Leo (Messi) del próximo Mundial. Sé que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo y lo que decida estará bien”.

“Enfrentaremos a una selección que está haciendo las cosas bien. Es de las importantes en el mundo. Ecuador será una buena prueba para nosotros. Alexis Mac Allister está bien, no sé si al 100 por ciento, pero podría jugar. Lautaro Martínez va a tener la posibilidad de jugar mañana. Los que jugaron menos merecen estar”, dijo sobre el partido de este martes en Ecuador y agregó: “Otamendi es un referente de esta Selección nacional y es un jugador importantísimo para nosotros. Mañana será el capitán”.

“Tengo la mejor relación con Chiqui Tapia y si me tengo que sentar hablar de mi futuro, lo haré. Acá estoy cómodo, pero ahora mismo mi foco está en lo que viene ahora”, respondió ante la consulta de cuál será su futuro.

Argentina es líder del torneo, por lo que la formación titular podría incluir algunas sorpresas. Scaloni ya dejó en claro que estos partidos servirán para que algunos de los futbolistas más jóvenes vayan adquiriendo experiencia y agarrando confianza de cara al próximo Mundial.

En el choque anterior, ante Venezuela, el entrenador le dio minutos a Franco Mastantuono y Nicolás Paz, algo que seguramente repetirá. En este partido, ante Ecuador, podrían verse los debuts de Julio Soler y el Flaco López, dos de los flamantes convocados.

En cuanto al equipo titular se confirmó que Lautaro Martínez ingresará desde el arranque y compartirá la delantera con Julián Álvarez. En tanto Thiago Almada seguirá sumando minutos en un puesto que había quedado vacante tras el retiro de Ángel Di María.

La Selección argentina visitará mañana martes desde las 20 a Ecuador en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

La posible formación de Argentina ante Ecuador

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.