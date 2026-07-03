Scaloni perfila el equipo de la Selección con varias dudas para el cruce ante Cabo Verde A horas del estreno absoluto de Argentina en la instancia de 16avos de final, el cuerpo técnico analiza variantes en la defensa y el mediocampo. Lionel Messi y la base campeona en Qatar tienen su lugar asegurado, mientras se define quién será el centrodelantero titular.

La Selección Argentina se prepara para afrontar su primer duelo de eliminación directa en este Mundial 2026. A pocas horas del trascendental encuentro frente a Cabo Verde por los 16avos de final, el entrenador Lionel Scaloni, fiel a su estilo, aguarda hasta el último momento para confirmar el once inicial, aunque el equipo ya empieza a tomar forma en base a los rendimientos mostrados en la fase de grupos y a las últimas prácticas.

Según trascendió, el esqueleto del equipo está definido. Entre las “fijas” para saltar al campo de juego se encuentran el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, el defensor Lisandro Martínez, el trío de mediocampistas que brilló en Qatar 2022 (De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández) y el capitán Lionel Messi, quien atraviesa un presente inmejorable con cinco goles en apenas tres partidos.

El caso del “Dibu” es particular: tras atajar en la fase de grupos con una férula por una fractura en su dedo anular derecho que le generaba incomodidad (“sentía el guante flojo”, llegó a admitir), el guardameta del Aston Villa espera poder salir al campo sin esa protección frente a los africanos.

Las dudas: los laterales, la zaga y el cuarto volante

Donde el cuerpo técnico aún evalúa alternativas es en el armado de la línea defensiva. Por el lateral derecho, Nahuel Molina le gana la pulseada a Gonzalo Montiel, dejando atrás el experimento de Exequiel Palacios jugando de “4” ante Jordania. En la zaga central, la gran incógnita pasa por el regreso de Cristian “Cuti” Romero, quien vuelve de una lesión y podría recuperar su lugar, aunque Nicolás Otamendi y Marcos Senesi aguardan su oportunidad.

MIRA TAMBIÉN Scaloni palpita el duelo con Cabo Verde y se solidarizó con Casilda

El lateral izquierdo presenta una de las competencias más reñidas. Nicolás Tagliafico, histórico en el puesto, sufrió una lesión en la previa que le abrió la puerta a Facundo Medina. El defensor del Olympique de Marsella dejó una gran imagen en el debut (con asistencia a Messi incluida) y se perfila para ir desde el arranque.

En la mitad de la cancha, el lugar del cuarto volante se debate entre dos nombres de gran proyección: Thiago Almada, que viene de menor a mayor en la Copa jugando por izquierda o de enlace, y Nicolás Paz, de buen pie pero que tuvo dificultades para conectar con los atacantes en su titularidad frente a Jordania.

La pulseada por acompañar al capitán

Con Messi moviéndose con total libertad por todo el frente de ataque, Scaloni debe definir quién será el faro ofensivo. La disputa es la de siempre: Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Hasta el momento, ninguno ha logrado destacarse en su máximo esplendor en esta cita mundialista. El “Toro” marcó de penal, pero se mostró impreciso, mientras que el delantero del Atlético de Madrid aportó su innegable despliegue físico aunque se lo notó desconectado del circuito de juego.

MIRA TAMBIÉN La risa de Lionel Messi en los controles de seguridad del aeropuerto de Kansas

El probable once de la Selección argentina para los 16avos de final: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.