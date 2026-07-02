Scaloni palpita el duelo con Cabo Verde y se solidarizó con Casilda El entrenador de la Selección analizó el partido de los 16avos de final, elogió a Francia y expresó sus condolencias por la tragedia que golpeó a su ciudad natal.

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó este jueves la habitual conferencia de prensa previa al trascendental partido de este viernes ante Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. El entrenador nacido en Pujato no quiso empezar sin antes manifestar su profundo pesar por el trágico siniestro vial ocurrido el último fin de semana en cercanías a Casilda.

“Antes que nada quería mandar un fuerte abrazo y mis condolencias a las familias de los chicos que fallecieron en un pueblo muy cercano al mío. Es terrible lo que pasó. La parte que me toca es terrible y es tremendo lo que están viviendo esas familias”, expresó un Scaloni visiblemente conmovido.

El mensaje del DT hizo referencia al vuelco fatal ocurrido la madrugada del sábado pasado sobre la ruta provincial S26, en las afueras de Casilda, donde fallecieron un joven de Pérez y tres chicas de Zavalla, mientras que una quinta ocupante permanece internada en grave estado.

Justamente, este jueves por la mañana la Justicia dictó cuatro meses de prisión preventiva para el presunto conductor del vehículo, Fausto Giordano (20), quien dio positivo en el test de alcoholemia, aunque su defensa sostiene la hipótesis de que él no manejaba.

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El análisis de Cabo Verde y los candidatos del Mundial

Ya enfocado en los 90 minutos que definirán la continuidad en el certamen, el DT reconoció que el margen de error se redujo al mínimo: “Estamos bien y lógicamente ilusionados, pero hay un rival que respetar. El que pierde se vuelve a su casa”.

Respecto de Cabo Verde, evaluó que “es un equipo que no ha perdido en el torneo” y advirtió que “tapa bien los pases interiores, sale muy bien de contra y tiene jugadores de buen pie; no están acá de casualidad”.

Al ser consultado sobre el lote de los favoritos a quedarse con el título, el entrenador santafesino volvió a poner fichas sobre el vigente subcampeón del mundo y no escatimó en elogios para otros combinados del continente americano. “Las selecciones que están mejor son Francia y Brasil. A México la vi muy bien, también a Colombia. España, Portugal, Inglaterra van a estar peleando; pero lo que hizo Francia es para tener muy en cuenta“, analizó.

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Formación reservada y las condiciones en Miami

En el plano estrictamente táctico, el entrenador aseguró tener definida la alineación titular que saltará al campo de juego en Miami, aunque optó por el misterio: “El equipo lo tengo, pero todavía no lo saben los jugadores“.

simismo, llevó tranquilidad respecto a los futbolistas que arrastraban molestias físicas, confirmando las buenas opciones que maneja en el lateral izquierdo con Cristian Medina y Nicolás Tagliafico, y adelantando que si Cristian “Cuti” Romero responde bien, mantendrá su lugar en la zaga.

Finalmente, Scaloni minimizó el impacto del agobiante clima que espera al plantel en el estado de Florida, donde se pronostican altas temperaturas y un fuerte porcentaje de humedad. “Es un poco contradictorio porque venís de jugar al mediodía techado (en Dallas) y pasás a las seis de la tarde con calor en Miami. Pero es igual para los dos. No me estoy quejando, jugaremos como haya que jugar”, concluyó el estratega.