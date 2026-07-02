La risa de Lionel Messi en los controles de seguridad del aeropuerto de Kansas El gesto del capitán de la selección argentina, a punto de subir al avión que trasladó a la Scaloneta a Miami, se volvió viral en redes sociales.

La selección argentina viajó de Kansas a Miami para disputar el partido de este viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. La reacción de Lionel Messi en los controles de seguridad del aeropuerto antes de abordar el avión que trasladó a la Scaloneta se volvió viral. ¿Qué pasó?

A juzgar por las imágenes, un objeto hallado en la valija de Cristian Cuti Romero provocó la risa del capitán de la selección argentina.

El equipaje del defensor del Tottenham pasó por el escáner y una de las agentes de seguridad detectó un elemento llamativo. Entonces, decidió revisarla con mayor detalle.

Al abrir el equipaje, encontraron un gran encendedor de chispa que sorprendió tanto a los presentes como a los propios futbolistas. La escena desató las risas de Lionel Messi. Toda la situación, registrada en un video, se viralizó en redes sociales.