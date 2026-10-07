“Sé que estoy tomando la decisión correcta”: el mensaje de Messi tras su despedida El astro argentino puso punto final a su etapa en la Selección con un posteo en el que también recordó a Diego Maradona.

Lionel Messi disputó su último partido con la Selección y unas horas después compartió un sentido mensaje en sus redes sociales para despedirse del equipo nacional. El capitán argentino repasó el camino recorrido con la camiseta celeste y blanca, agradeció a su familia, amigos, compañeros, entrenadores, a Diego Armando Maradona, y aseguró que está convencido de haber tomado la decisión correcta.

“Ya extraño vestir la celeste y blanca”, escribió Messi al principio de su publicación en Instagram este miércoles, en la que reconoció que poner en palabras todo lo que siente por la Selección es una tarea imposible. “Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, expresó.

El rosarino destacó el acompañamiento de su familia a lo largo de toda su carrera. Según contó, fueron fundamentales, sobre todo en los momentos más difíciles, cuando más necesitaba de su apoyo. También tuvo palabras de agradecimiento para sus amigos, sus compañeros y todos los entrenadores y cuerpos técnicos con los que compartió su recorrido en la Selección.

En su mensaje, además, Messi recordó a Maradona.

“No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar”, remarcó. Y agregó que siente que el histórico capitán argentino los acompañó tanto durante su vida como “desde el cielo, en cada paso que dimos”.

El capitán también reconoció a los clubes en los que jugó por haber respetado siempre sus compromisos con la Selección y permitirle ponerse la camiseta argentina cada vez que fue convocado.

Finalmente, el futbolista agradeció a Dios y cerró: “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.