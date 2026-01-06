Sebastián Villa rompió el silencio y pidió jugar en River: “Si me llama Gallardo, viajo mañana mismo” El delantero colombiano sacudió el fútbol argentino con declaraciones explosivas. Aseguró que su etapa en Boca "ya es pasado", admitió que su relación con Riquelme no terminó bien y se mostró decidido a cruzar de vereda para ser dirigido por el "Muñeco" y reencontrarse con Juanfer Quintero.

En el cierre del lunes, el mercado de pases del fútbol argentino recibió una sacudida inesperada. Sebastián Villa, exfigura de Boca Juniors, rompió el silencio en el programa PicadoTV y manifestó abiertamente su deseo de vestir la camiseta de River Plate, lanzando frases contundentes que ya generan polémica en ambas veredas del Superclásico.

El delantero colombiano no anduvo con rodeos y buscó meter presión mediática para concretar su llegada a Núñez: “Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera”, sentenció.

“Boca ya es pasado”

Villa, quien tuvo una salida conflictiva del Xeneize, marcó una clara distancia con su exclub y su dirigencia. Al ser consultado sobre su vínculo con el presidente de Boca, fue tajante: “Lo de Boca ya es pasado. Con Riquelme la relación no quedó bien, pero si me toca darle la mano, no tengo problema porque no soy rencoroso”.

El jugador enfatizó su profesionalismo por encima de la rivalidad histórica: “Soy un profesional y mi trabajo es jugar al fútbol”.

El factor Juanfer y la Selección

Uno de los grandes incentivos para Villa es la posibilidad de compartir plantel con su compatriota y amigo, Juan Fernando Quintero. “Sería un honor jugar al lado de él. Juanfer conoce mi mentalidad, sabe que me gustan los retos. Esperemos que las partes se pongan de acuerdo”, expresó, confirmando que ya dio el visto bueno a su representante para avanzar en la negociación.

Finalmente, el colombiano dejó en claro que su objetivo final es volver a la órbita de su selección nacional de cara a la cita mundialista: “No iba a descansar hasta volver a la Selección. Ojalá pueda llegar a River y ser citado, ¿por qué no pelear un puesto para el Mundial?”.

