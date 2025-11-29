Gallardo pasó la escoba y River oficializó la salida de cinco referentes de cara al 2026 Tras los malos resultados de la temporada, el Millonario comenzó una renovación profunda y confirmó la salida de cinco referentes del ciclo Gallardo, protagonistas de títulos, finales históricas y momentos que marcaron una era.

El ciclo 2025 terminó antes de lo esperado para River, que quedó eliminado en octavos de final del Torneo Clausura frente a Racing y abrió formalmente la reconstrucción de su plantel. Con el futuro deportivo pendiente de lo que ocurra en la definición del campeonato -un título de Boca o Argentinos podría darle al Millonario un pasaje al Repechaje de la Libertadores, de lo contrario jugará la Sudamericana-, el club de Núñez confirmó este viernes algo que ya se venía gestando, la salida de cinco futbolistas emblemáticos del período Gallardo.

Enzo Pérez, Nacho Fernández, Gonzalo Pity Martínez, Milton Casco y Miguel Borja no renovarán sus contratos, que finalizan el próximo 31 de diciembre.

Tras el comunicado confirmando la no renovación de estos contratos, y también la decisión de no renovar el contrato de Federico Gattoni que apenas disputó siete partidos en River y volverá al Sevilla, desde las redes homenajearon a los referentes

“Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!”, publicó River en sus redes. Pérez arribó en 2017 desde Valencia, fue parte clave de la consagración de Madrid en 2018 ante Boca, y tras un breve paso por Estudiantes en 2024, volvió para un segundo ciclo que culmina a fin de año.

El caso de Nacho Fernández era uno de los más anunciados puertas adentro. Su deseo de volver a Gimnasia a partir de 2026 lo acercaba al final de etapa en Núñez, aunque hasta el último día se mantuvo como pieza activa y titular en el duelo final ante Racing.

River lo despidió con números y reconocimiento: “Ignacio Fernández cierra su ciclo con 314 partidos, 42 goles y 10 títulos. ¡Gracias, Nacho!”. Llegó en 2016, emigró al Atlético Mineiro en 2021 y regresó en 2023 para completar su historia.

Gonzalo Martínez se transformó en bandera del ciclo Gallardo. River lo incorporó en 2015, lo sostuvo incluso en sus momentos irregulares y él devolvió con una de las páginas doradas del club. Su gol para el 3-1 ante Boca en la final de Madrid lo inmortalizó como ídolo del club. Su carrera siguió luego en Estados Unidos y Arabia Saudita, pero dos roturas de ligamentos cruzados frenaron su regreso pleno al club en 2023.

Otro adiós fuerte es el de Milton Casco, pieza constante durante más de diez años. Con 316 partidos, 5 goles, 24 asistencias y 11 títulos, acompañó la mayor parte del ciclo Gallardo, pero en los últimos dos años perdió continuidad.

River lo despidió con afecto institucional: “Luego de más de 10 años vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo. ¡Gracias, Milton!”.

El cierre de los posteos fue para el colombiano Miguel Borja, autor de 62 goles en 159 partidos y uno de los delanteros más determinantes de los últimos años, aunque con altibajos recientes. “Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel”, fue el mensaje final del club.