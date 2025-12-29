La AFA rechaza las acusaciones sobre presuntos desvíos millonarios La Asociación del Fútbol Argentino publicó el escrito luego de que una investigación periodística señalara la existencia de un presunto circuito financiero con el que se habrían manejado cientos de millones de dólares por fuera del control institucional

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió este lunes un comunicado en el que cuestionó una investigación periodística según la cual la casa madre del fútbol argentino habría desviado fondos en Estados Unidos a través de la empresa TourProdenter, encargada de representar comercialmente a la institución a nivel internacional.

“Ante la publicación en los últimos días, una vez más, de diversas informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su presidente Claudio Tapia y su tesorero Pablo Toviggino”, comienza señalando el texto, que hace referencia a una nota publicada por el diario La Nación en la que se habla de un presunto circuito financiero paralelo que habría manejado cerca de 300 millones de dólares fuera del control institucional.

Y sigue: “Ante ello, corresponde aclarar que la AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”.

A su vez, la AFA volvió a apuntar contra el empresario Guillermo Tofoni, quien tenía la representación para conseguir amistosos para la Selección.

“Cabe recordar que el empresario Guillermo Tofoni, quien pareciera no resignarse a las decisiones judiciales que NO le resultan favorables, por sí o a instancias de quienes persiguen determinados intereses, promovió una denuncia ante la justicia argentina en el marco de la causa CFP 1294/2023, caratulada «Tapia Claudio Fabián s/defraudación por desbaratamiento de derechos e infracción art. 303», vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos del Seleccionado Nacional, particularmente los disputados en la República Popular China”, afirmaron desde la AFA.

Al respecto, resaltaron que “en dicho proceso, tanto la AFA como su Presidente fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, decisión que fue confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala I) en noviembre de ese año y, posteriormente, por la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2024, quedando definitivamente cerrado el expediente judicial en nuestro país”.

Y criticaron que “pese a la contundencia de los fallos, el expediente quedó cerrado sólo en los tribunales, no así en ciertos titulares periodísticos que, por supuesto, nunca se informaron ni dieron cuenta de los sobreseimientos”.

Además, la AFA también señaló a un integrante del Gobierno nacional en relación a las denuncias de Tofoni: “En ese contexto, tras dichos reveses, el Sr. Guillermo Tofoni, con la anuencia del Gobierno Nacional, más precisamente del Ministro de Justicia Dr. Cúneo Libarona quien respaldó a Tofoni en sus demandas con cartas firmadas como representante del Estado Nacional, y el acompañamiento de importantes medios de comunicación del país, promovió nuevas acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional”.

Y agregaron: “Como parte de esa estrategia, impulsó una denuncia contra la firma TourProdenter LLC ante tribunales del Estado de Florida, a fin de que se investigara su vínculo con esta Asociación. Dicho proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus partes y archivado, confirmando una vez más la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC”.

“De este modo, tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho”, concluyeron al respecto.

Y siguieron: “Lejos de aceptar esos pronunciamientos, en los últimos días han vuelto a difundirse publicaciones que, sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos. Dichas afirmaciones, presentadas como «investigaciones», tienen, en rigor, una ÚNICA fuente: viejas presentaciones judiciales impulsadas por el Sr. Guillermo Tofoni, replicadas en distintos ámbitos internacionales luego de los reiterados fracasos obtenidos en sede judicial, recicladas una y otra vez, ahora amplificadas sin mayor análisis por algunos medios”.

La AFA continuó apuntando contra Tofoni.”Resulta llamativo entonces que, frente a fallos judiciales firmes y definitivos, ciertos comunicadores continúen presentando con tono de primicia aquello que ya fue descartado por los Tribunales, alimentando una narrativa cuyo único propósito parece ser el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización de la Asociación del Fútbol Argentino y de su conducción, que lleva nueve años al frente de la Institución”, dice el texto.

Por último, aclaran: “La AFA reafirma que existe un vínculo contractual y comercial entre dos entidades privadas —una empresa extranjera y una asociación civil– plenamente válido, transparente y sometido a los controles judiciales correspondientes, aún para quienes prefieren ignorarlos”.

Y concluyen: “Por todo lo expuesto, la Asociación del Fútbol Argentino invita a los medios de comunicación y a quienes ejercen la tarea de informar, a revisar además de las fuentes, los fallos judiciales, recordando que la responsabilidad de informar con veracidad implica evitar contribuir a operaciones que responden a intereses particulares. La sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo”.