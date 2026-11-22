Susto en los festejos de Boca: Leandro Paredes se descompensó tras la final y debió ser asistido El mediocampista sufrió una baja de presión al ingresar al túnel y luego volvió a desvanecerse durante una entrevista, por lo que fue trasladado a una clínica en Barranquilla por precaución. Horas más tarde, el club y el propio jugador llevaron tranquilidad en las redes sociales.

La celebración de Boca Juniors por la conquista de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro atravesó un momento de profunda preocupación. Leandro Paredes sufrió una descompensación tras el pitazo final en Barranquilla y debió ser asistido de inmediato por el cuerpo médico cuando se dirigía hacia los vestuarios.

Las imágenes que circularon muestran al capitán xeneize tendido en el piso, debajo de la manga de acceso al túnel, mientras varias personas lo rodean para brindarle atención. La escena generó un marcado contraste con la euforia que se vivía entre sus compañeros por la obtención del título internacional. Según trascendió, el futbolista padeció una baja de presión luego de un encuentro sumamente exigente, en el que las altas temperaturas de la ciudad colombiana representaron un fuerte desgaste físico.

El malestar durante el partido y el traslado a una clínica

El cuadro físico no comenzó al término del partido. Paredes ya había manifestado mareos durante el desarrollo del encuentro, motivo por el cual fue reemplazado en el segundo tiempo por Tomás Belmonte.

Más tarde, mientras brindaba una entrevista televisiva, el mediocampista volvió a descompensarse y perdió el conocimiento. Ante esta situación, el cuerpo médico decidió trasladarlo en ambulancia por precaución a una clínica de Barranquilla para realizarle estudios y controles de rigor.

El mensaje del club y del capitán para llevar tranquilidad

Horas después del episodio, desde las cuentas oficiales de Boca difundieron un video para mostrar el buen estado de salud del volante y disipar la alarma entre los simpatizantes. El club acompañó las imágenes con el mensaje: “Mareado por las vueltas, todo ok por acá”.

Por su parte, el propio Paredes también se pronunció a través de sus redes sociales para agradecer y transmitir calma: “Fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”. De esta manera, el referente logró recuperarse y reencontrarse con el resto del plantel para cerrar una noche marcada por la consagración internacional y un susto que mantuvo en vilo al mundo xeneize.