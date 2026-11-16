Tapia rompió el silencio, apuntó contra River y desafió a la oposición en AFA En medio de investigaciones judiciales internacionales y críticas por los formatos de los torneos, el presidente de la AFA defendió su gestión. Lanzó duros dardos contra los planteos futbolísticos del equipo "Millonario" en el último Superclásico y minimizó las versiones sobre el FBI.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, decidió romper el silencio y salir al cruce de las múltiples polémicas que atraviesan a la entidad madre del fútbol nacional. En una extensa entrevista, el mandatario se refirió a las investigaciones internacionales, cuestionó el rol de los medios de comunicación y lanzó fuertes declaraciones enfocadas en River Plate, tanto a nivel dirigencial como deportivo.

Consultado sobre los recientes cuestionamientos públicos realizados por Stefano Di Carlo, presidente de River, Tapia fue tajante y minimizó la actitud del dirigente “Millonario”. “Obvio que lo escucho, pero cuando vos me hablás de un micrófono a otro no es constructivo”, sentenció el titular de la AFA.

Lejos de esquivar el bulto, Tapia desafió a los dirigentes opositores a dirimir las diferencias en las urnas. “La gestión no se discute, porque si no, no me votarían. Si querés discutirla, armás una lista y votás”, advirtió. En esa línea, recordó que el club de Núñez estuvo fuera del Comité Ejecutivo durante parte de su primera conducción, pero que actualmente cuenta con una vicepresidencia en la entidad: “Soy un presidente que tiene que defender a todos los clubes por igual, piensen o no piensen como yo”.

Dardos futbolísticos a River

Uno de los momentos más picantes de la entrevista llegó al analizar el último Superclásico y las quejas de River respecto a los arbitrajes. Tapia se desligó de las acusaciones y apuntó directamente contra las decisiones del cuerpo técnico “Millonario”.

“Si vamos a hablar de fútbol, tenemos que hablar de todo: de los planteos, de los errores propios. No puede ser que nunca pierda un partido un técnico o los jugadores. Siempre los pierden por los árbitros o por el presidente de la AFA. Yo no pateo los penales”, ironizó Tapia.

Profundizando en su análisis táctico, el mandatario fue muy crítico con las decisiones del banco de suplentes de River: “Si yo voy a jugar sin delanteros, ¿cómo hago un gol? ¿La culpa es mía también? No, están equivocados, no es mi culpa”. Además, cuestionó la repentina exposición de juveniles en partidos determinantes: “Debutó un chico que lo sacaron a los 45 minutos. ¿A ese pibe cómo le queda la cabeza? Yo no tengo la culpa de eso”.

El FBI, las investigaciones y la prensa

En otro tramo del diálogo con el canal América, Tapia abordó los rumores sobre un supuesto accionar del FBI en su contra y la entrega de su teléfono celular tras el último Mundial. El dirigente minimizó la situación y expuso su malestar ante la “sucesión de versiones”.

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“En diciembre decían que terminábamos en cana. Después que no iba a poder entrar a Estados Unidos. Después dijeron que el FBI me estaba buscando en el palco el día de la final”, enumeró con sarcasmo. “Pasó todo… y yo estoy acá. ¿A vos te parece que si el FBI te va a investigar le va a decir a un periodista? Y si tienen que investigar, que investiguen, ¿cuál es el problema?”, retrucó.

Tapia intentó explicar el origen de las denuncias en Estados Unidos apuntando a un ex concesionario de los derechos comerciales de la AFA, a quien acusó de haber iniciado demandas tras perder millonarios porcentajes de ganancia tras las renegociaciones impulsadas bajo su gestión.

Finalmente, el presidente se despachó contra la prensa, acusando una cobertura malintencionada y una supuesta campaña de difamación en su contra. “¿Cómo puede ser que el otro día hackearon a Binance y ponen mi cara? Si cae una piedra o llueve, la culpa es mía. Seguirán saliendo más tapas, yo sé a quién tengo enfrente”, concluyó.