Vuelve el fútbol argentino: arranca el Torneo Apertura con 30 equipos y un formato recargado La pelota empieza a rodar este jueves en Mar del Plata. Sin amnistía para los sancionados y con dos debutantes desde la Primera Nacional, comienza la carrera por el título. El Superclásico ya tiene fecha para abril.

La espera terminó. Tras casi un mes de parate, el fútbol argentino hace su estreno oficial en este 2026. Este jueves se pone en marcha el Torneo Apertura de la Liga Profesional, renovando las ilusiones y los desafíos de los 30 equipos que componen la máxima categoría.

El puntapié inicial se dará a las 17:00 en Mar del Plata, con el duelo interzonal entre Aldosivi y Defensa y Justicia. Será el primer capítulo de un certamen que mantiene la estructura de dos torneos semestrales (Apertura y Clausura), divididos en dos zonas de 15 equipos. La gran novedad ratificada es el sistema de definición: los ocho mejores de cada grupo clasificarán a los playoffs, comenzando desde octavos de final a partido único.

Caras nuevas y viejos conocidos

La temporada 2026 presenta cambios en la nómina de participantes tras los descensos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan el año pasado. Sus lugares son ocupados por los ascendidos desde la Primera Nacional: Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que buscarán la permanencia en la élite.

Polémica por las sanciones

Un dato que sacudió la previa fue la decisión de la AFA de no otorgar la tradicional “amnistía” para los futbolistas sancionados en el cierre de 2025. Los jugadores deberán purgar sus penas en este arranque, una medida que golpea especialmente a Estudiantes de La Plata. El “Pincha” afrontará el debut con la mayoría de sus titulares suspendidos, consecuencia del escándalo ocurrido en el pasillo de campeón ante Rosario Central en la final pasada.

Agenda marcada: cuándo se juega el Superclásico

El fixture ya tiene marcado en rojo el cruce más esperado. El Superclásico entre River y Boca se disputará en la fecha 15, el fin de semana del 19 de abril, en el estadio Monumental. La revancha será en el Clausura, aún sin fecha confirmada.

Así se juega la Fecha 1

Jueves 22 de enero

Viernes 23 de enero

19.00: San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00: Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15: Talleres – Newell's (Zona A)

22.15: Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

22.15: Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00: Barracas Central – River (Zona B)

19.30: Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00: Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero