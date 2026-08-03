Tensión en River: las duras multas económicas que recibirá el club tras el silencio de Coudet y los jugadores Luego de la derrota ante Rosario Central en el Monumental, la dirigencia dispuso que el cuerpo técnico y el plantel no hablaran con la prensa. Por incumplir el reglamento, el Millonario deberá pagar el equivalente a 550 entradas generales.

River Plate atraviesa horas de máxima tensión. La inesperada derrota por 1 a 0 frente a Rosario Central en el estadio Monumental, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura, no solo profundizó el mal momento futbolístico del equipo, sino que desató el evidente enojo de los hinchas presentes. Sin embargo, la polémica se extendió más allá del pitazo final del árbitro.

Por una decisión adoptada directamente desde la cúpula dirigencial, ni el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet ni los futbolistas brindaron declaraciones. La medida de hermetismo fue total: abarcó las entrevistas televisivas previas y posteriores al encuentro, la atención a los medios en la zona mixta y la tradicional conferencia de prensa.

Las tres multas que recibirá el Millonario

Como consecuencia de esta decisión institucional, River recibirá tres sanciones económicas previstas en el reglamento de la Liga Profesional por incumplir con las obligaciones de atención a la prensa, sumando un total equivalente a 550 entradas generales.

La primera multa, correspondiente a la ausencia de Coudet en la conferencia de prensa posterior al partido, equivale al valor bruto de 250 entradas. A esto se le suma una sanción de 100 entradas por no haber designado a un jugador para la nota en el campo de juego antes del inicio del encuentro, y una tercera multa de 200 entradas generales por la falta de testimonios de los futbolistas al finalizar el partido.

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Cabe destacar que no es la primera vez que el club de Núñez incurre en esta infracción durante el actual Torneo Clausura. En la primera fecha, tras la caída frente a Barracas Central, Ariel Broggi —quien había reemplazado a Coudet por una sanción disciplinaria— tampoco ofreció la conferencia de prensa reglamentaria, lo que ya le había valido una penalización económica a la institución.

La intensa agenda que se le viene a River

El equipo dirigido por Coudet buscará revertir su pálida imagen este sábado 8 de agosto, desde las 17 horas, cuando visite a Tigre en el estadio José Dellagiovanna por la cuarta jornada del certamen local.

El duelo en Victoria será apenas el segundo de los siete compromisos que el Millonario tiene confirmados para un mes de agosto cargado de competencia. En el plano local, el calendario le marca cruces ante Argentinos Juniors (16 de agosto), Vélez Sarsfield (18 de agosto) y el cierre del mes ante Banfield (30 de agosto).

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En paralelo, River afrontará su gran objetivo internacional: los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe. El partido de ida se disputará el 12 de agosto en Colombia, mientras que la revancha y definición de la serie será una semana después en el Monumental.