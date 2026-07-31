Atlético Tucumán le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero Gracias al doblete de Leandro Díaz en el complemento, el Decano se impuso en Santiago del Estero y sumó su primer triunfo en el campeonato ante un Ferroviario que sigue sin ganar.

Atlético Tucumán jugó un buen segundo tiempo, en el que pudo marcar diferencias en el resultado, y derrotó por 2-0 a Central Córdoba, en un “Clásico del Norte” disputado en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Ambos goles en un partido que se jugó en el estadio Madre de Ciudades fueron convertidos por el delantero Leandro “Loco” Díaz, a los 17 y 46 minutos de la segunda mitad.

Con el triunfo, además de mantener el invicto y trepar al quinto puesto de la zona B con cuatro puntos, el “Decano” del fútbol tucumano se alejó a 10 unidades del descenso por tabla anual y sigue torciendo lo que fue su mala racha: cuando llegó Julio César Falcioni, arrastraba un año y medio sin ganar de visitante y actualmente acumula dos triunfos consecutivos en esta condición, habiendo sido el anterior ante River.

Por su lado, la caída deja a Central Córdoba sin puntos al inicio del campeonato, con ocho unidades de diferencia frente a la zona de descenso.

En la próxima fecha, el conjunto tucumano deberá visitar a Huracán, el lunes 3 de agosto a las 21.15, mientras que el conjunto que conduce Sebastián Domínguez visitará a San Lorenzo, en simultáneo.