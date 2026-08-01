El local abrió el marcador a los 16 minutos con un gol de Thiago Ocampo, tras un pase filtrado de Rogoski y una mala salida del arquero Manganelli. San Martín encontró la igualdad a los 27′ por intermedio de Mauro Verón, que aprovechó un pase de Veliez para rematar cruzado y poner el 1 a 1 antes de irse al descanso.
En el complemento, a los 62 minutos, Santiago Briñone fue expulsado tras una dividida con Ferracuti, lo que dejó a San Martín con diez jugadores durante casi todo el resto del encuentro. Pese a la inferioridad numérica, el “Santo” generó situaciones de peligro con Verón y Cabrera, pero no logró ampliar la ventaja.
Sobre el final, a los 84 minutos, Simón Pérez conectó de cabeza dentro del área tras un centro al primer palo y marcó el 2 a 1 definitivo para Nueva Chicago. San Martín intentó reaccionar en el tiempo adicionado, con chances de Gonzalo Rodríguez y Ferreyra, pero el local logró sostener el resultado hasta el final del partido.
Fuente Los Primeros