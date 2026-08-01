San Martín no pudo en su visita a Mataderos y perdió contra Nueva Chicago Thiago Ocampo y Simón Pérez marcaron para el “Torito”, mientras que Mauro Verón había igualado transitoriamente para el “Santo”, que jugó gran parte del partido con un hombre de menos.

El local abrió el marcador a los 16 minutos con un gol de Thiago Ocampo, tras un pase filtrado de Rogoski y una mala salida del arquero Manganelli. San Martín encontró la igualdad a los 27′ por intermedio de Mauro Verón, que aprovechó un pase de Veliez para rematar cruzado y poner el 1 a 1 antes de irse al descanso.

En el complemento, a los 62 minutos, Santiago Briñone fue expulsado tras una dividida con Ferracuti, lo que dejó a San Martín con diez jugadores durante casi todo el resto del encuentro. Pese a la inferioridad numérica, el “Santo” generó situaciones de peligro con Verón y Cabrera, pero no logró ampliar la ventaja.

Sobre el final, a los 84 minutos, Simón Pérez conectó de cabeza dentro del área tras un centro al primer palo y marcó el 2 a 1 definitivo para Nueva Chicago. San Martín intentó reaccionar en el tiempo adicionado, con chances de Gonzalo Rodríguez y Ferreyra, pero el local logró sostener el resultado hasta el final del partido.

Fuente Los Primeros