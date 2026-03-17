Tras la cancelación de la Finalissima la selección Argentina jugará un amistoso despedida El equipo que dirige Lionel Scaloni se entrenará en Ezeiza y se despedirá del público argentino el martes 31 de marzo. Los detalles

La cancelación de la Finalissima obligó a la selección argentina a recalcular su plan estratégico en plena fecha FIFA. La AFA confirmó que el equipo conducido por Lionel Scaloni no viajará al exterior y desarrollará una serie de entrenamientos intensivos en el predio de Ezeiza.

Como cierre de esa semana, disputará un amistoso frente a Guatemala el martes 31, en un escenario que será confirmado en los próximos días.

El cambio de planes se dio tras la imposibilidad de acordar la disputa de la Finalissima con UEFA y la caída de otros compromisos que estaban en carpeta. De hecho, la selección se quedó sin rivales confirmados durante varios días, en un contexto poco habitual para un ciclo que siempre priorizó la competencia internacional.

“¡Nos vemos en Argentina! Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, informó la Selección Argentina en su web oficial.

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La decisión de concentrarse en el país también responde a la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo de trabajo. Con un calendario cada vez más ajustado, Scaloni busca profundizar aspectos tácticos y consolidar una base que le permita llegar en óptimas condiciones a los próximos compromisos.

En los próximos días, la AFA dará a conocer la lista de convocados, el cronograma completo de entrenamientos y el estadio donde se disputará el amistoso.