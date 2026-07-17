Los tucumanos podrán ver la final del Mundial en la Plaza Temática El domingo 19 de julio, a las 16 h, vecinos y turistas podrán alentar a La Scaloneta en la esquina de Congreso y San Lorenzo, el Punto Mundialista de la capital tucumana que ya se convirtió en cábala en esta Copa del Mundo. El ingreso se habilitará desde las 15 horas.

La Plaza Temática de la esquina de Congreso y San Lorenzo volverá a convocar a tucumanos y visitantes en la gran final del Mundial de Futbol 2026 el domingo 19 de julio. A las 16 h, se transmitirá en pantalla gigante el partido decisivo entre Argentina y España en el Punto Mundialista que por cábala ya se transformó en una cita obligada para los cientos de fanáticos que disfrutaron de los reiterados triunfos de La Scaloneta en ese espacio público dispuesto por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Ese día, a partir de las 15 h se habilitará el ingreso a Plaza Temática, que tendrá una ornamentación especial albiceleste. Como en ediciones anteriores, se dispondrán sillas para que todos puedan disfrutar el partido final con comodidad.

“Estamos muy contentos de vivir la final en esta Plaza Temática que es nuestra casa, ya por cábala. Vengan con ganas de disfrutar, de encontrarnos, de juntarnos como quiere nuestra intendenta Rossana Chahla”, expresó la subsecretaria de Cultura del Municipio capitalino, Ana Lía Carbonell.

La funcionaria valoró la apertura del espacio durante la Copa del Mundo para el encuentro de los vecinos. “Ella decidió que nuestra ciudad tenga un punto, tanto para vecinos como para turistas, que nos han acompañado durante todos los partidos. Así que este domingo los esperamos a todos para disfrutar y alentar al campeón del mundo, nuestra Scaloneta”, manifestó.

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Por último, Carbonell celebró el acompañamiento de las familias que se sumaron a las actividades propuestas por el Municipio en el Punto Mundialista. “Nos ha acompañado con bebés, con niños, toda la familia vino. Estamos muy contentos de haber brindado desde la Municipalidad este lugar para que todos disfruten de un momento único, que va a quedar siempre en el recuerdo nuestro”, cerró.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán