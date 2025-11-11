Ale Sergi contó por qué “Miranda” no acompañó a Dua Lipa en la versión de “Tu misterioso alguien” en River El cantante explicó la razón por la cual declinaron, junto a Juliana Gattas, la invitación de subirse al escenario, el último sábado, para interpretar su tema junto a la artista británica

Luego de que la versión de “Tu misterioso alguien” se viralizara como uno de los puntos más altos del recital de Dua Lipa en Buenos Aires, el último sábado, el cantante Ale Sergi contó por qué declinaron, con Juliana Gattas, la invitación de compartir escenario con la artista británica.

El último lunes, el vocalista que es una de las dos partes de Miranda!, habló del cover y de la elección de esa canción del dúo. “Estoy contento, muy movilizado. Qué buena onda”, dijo Ale, en diálogo con el programa de radio Vuelta y media. “Hacía dos semanas que nos habían llamado para ir a cantar con ella”, reveló.

Seguido, el músico contó por qué no compartieron escenario en el estadio de River Plate: “Nosotros nos podíamos porque teníamos un show muy importante en Chile. Y dijimos: «Bueno, nada, nos la perdemos»”.

“Fue un «vengan y cantamos juntos». Pensamos que era condicionado a nuestra presencia, pero igual pensamos: «Ojalá la cante»”, continuó Ale Sergi. El vocalista explicó que Miranda! no podía cancelar la fecha en Santiago de Chile y que la sorpresa fue grande cuando se enteraron de que, pese a haber declinado la invitación, Dua Lipa intepretó el tema igual. “No lo podíamos creer”, cerró Ale Sergi