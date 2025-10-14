Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, se consagró ganador de La Voz Argentina 2025 En una noche cargada de emoción y música, Nicolás Behringer, integrante del Team Luck Ra, se consagró como el gran campeón de La Voz Argentina 2025. Su historia de vida, marcada por la superación y su potente voz, conmovió al público que lo eligió en una votación récord.

La final, transmitida este lunes 13 de octubre, tuvo momentos memorables y un cierre que quedará en la historia del programa. Behringer, quien comenzó su carrera cantando en las calles, recibió la noticia de su triunfo de manos del conductor Nico Occhiato, mientras su coach celebraba emocionado en el escenario.

Un dúo que encendió la noche

Durante la gala, los cuatro finalistas brillaron junto a sus respectivos coaches. Uno de los momentos más comentados fue la presentación de Luck Ra junto a Nicolás, interpretando “Que me falte todo”, éxito que hizo vibrar al público presente y a los televidentes.

De cantar en la calle a conquistar al país

Nicolás, que es tutor legal de su hermana menor, llegó al certamen con el sueño de vivir de la música y mejorar su futuro familiar. “Yo tenía miedo de cantar, solo lo hacía en mi casa. Hoy estar acá es un orgullo enorme”, confesó entre lágrimas tras conocer el resultado.

Un camino con clásicos del rock

Desde su audición a ciegas, donde sorprendió con “Prófugos” de Soda Stereo, el joven artista se destacó por su estilo rockero. A lo largo del programa interpretó hits de bandas y artistas icónicos como Virus, Robbie Williams, Divididos, Billy Joel y Whitesnake. En la final, brilló con “Un pacto” de Bersuit Vergarabat antes de su presentación junto a Luck Ra.

Su coach le dedicó un mensaje especial: “Este es el final del comienzo. Te lo merecés por tu talento, pero sobre todo por la gran persona que sos”.

Un premio a su talento

Nicolás Behringer superó en la votación a Alan Lez (Team Lali), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!) y Milagros Gerez Amud (Team Soledad). Como campeón, recibió 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music Group y un automóvil 0 km.

Con este triunfo, el artista callejero que emocionó al país comienza un nuevo capítulo en su carrera musical.