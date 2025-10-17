Allanaron la casa de un ex participante de Gran Hermano por presunta promoción de casinos ilegales La Policía ingresó al domicilio de Joel Ojeda en Muñiz para secuestrar elementos que podrían aportar pruebas sobre su implicación en apuestas online no autorizadas.

Joel Ojeda, ex participante de Gran Hermano 2023, fue allanado en su casa en el barrio de Muñiz, partido de San Miguel. Se lo acusa de promocionar casinos ilegales a través de redes sociales, una práctica por la que ya había sido advertido judicialmente en abril de este año.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, a cargo del fiscal Juan Rozas, con la autorización del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°1.

Según informó la Fiscalía, Ojeda habría difundido y fomentado apuestas en una plataforma virtual no autorizada, atrayendo jugadores y ofreciendo incentivos económicos, pese a conocer la ilegalidad de su accionar.

Durante el procedimiento, los agentes buscaron recolectar pruebas que sirvan al avance de la investigación, entre ellas dispositivos electrónicos y registros financieros vinculados a los presuntos ingresos obtenidos por la promoción de juegos clandestinos.

Ojeda stá acusado de violar el artículo 301 bis del Código Penal, que prevé penas de entre tres y seis años de prisión para quienes organicen o administren juegos de azar sin autorización.

Tras el operativo, Ojeda publicó un descargo en X (ex Twitter). “Nunca estuve detenido ni esposado. Sí allanaron mi casa doce personas, se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos que eran de la jubilación de mi mamá. No encontraron nada. Hay allanamientos más urgentes que hacer en este país”, escribió.

Además, cuestionó el accionar de la Justicia: “Me trataron como a un narcotraficante mientras los verdaderos andan libres. Todo es un show para distraer de los problemas reales”. Finalmente, anunció que se presentará en la Fiscalía para aclarar la situación: “Mañana voy a ir a declarar y los voy a mantener informados”.