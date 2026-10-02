Ángela Torres llega a Tucumán para presentar en vivo “No Me Olvides”, su primer álbum solista, en un show previsto para el próximo 16 de octubre en el Teatro Mercedes Sosa. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de teatromercedesosa.com, en el marco de una gira que llevará a la artista por distintas ciudades del país.

El “No Me Olvides Tour” comenzó luego de que Torres agotara tres presentaciones en Buenos Aires: dos funciones en el Margarita Xirgu y una fecha en el Teatro Coliseo. La gira continuará por Montevideo, donde se presentará el 28 de noviembre en la Sala Zitarrosa, Rosario el 5 de diciembre en Bioceres Arena y Córdoba el 13 de diciembre en Quality Espacio.

El álbum “No Me Olvides” está compuesto por once canciones sin colaboraciones y propone un recorrido por el mundo emocional de la artista. Con letras que abordan las relaciones tóxicas, la vulnerabilidad, la nostalgia y la exposición pública, Torres combina pop, electrónica y baladas experimentales en una propuesta producida por Fermín Ugarte, quien trabajó con artistas como Dillom y Bandalos Chinos.

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Entre los temas que forman parte del disco se encuentran “OOPS!”, “NO ME OLVIDES” y “FAVORITA”, que exploran una sonoridad pop de energía luminosa, mientras que canciones como “PLACARD”, “LUZ ROJA”, “MAL”, “DEMASIADO”, “VÉRTIGO” y “SUPERHÉROE” profundizan en climas más melancólicos. “FRIKI” y “DONDEESTANMISAMIGOS”, en tanto, incorporan una impronta electrónica y nocturna. La propuesta se completa con visualizers dirigidos por Juan Manuel Pinzón y Teo Podolsky, con una estética atravesada por el azul y referencias al teatro y a la calle Corrientes.

Con una trayectoria que comenzó desde muy pequeña en la actuación y que luego se expandió hacia la música, Ángela Torres fue parte de producciones como “Solamente Vos”, “Esperanza Mía”, “Simona” y “Días de Gallos”, además de participar en programas como “Tu Cara Me Suena” y “Bailando por un Sueño”. En el plano musical, lanzó canciones, un EP y numerosas colaboraciones con artistas como Lara 91k, Robleis, Yami Safdie, Sael, Diego Torres, BB Asul y Emanero, Karina y Jmena. Ahora, con “No Me Olvides”, inicia una nueva etapa centrada en su identidad como artista solista.