Pasaron a Mirtha Legrand a una habitación común La "Chiqui" salió de cuidados intensivos y se encuentra “muy bien” de la neumopatía. Continúa acompañada por su familia, mientras avanza favorablemente su recuperación

Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo observación médica desde el 18 de septiembre a raíz de un cuadro respiratorio. Según el último parte difundido este miércoles por la institución, la conductora presenta una evolución favorable y ya salió del área de terapia intensiva.

“El Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría”, señala el documento firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

El parte también informa que La Chiqui permanece en una habitación común y está acompañada por su familia. Sus seres queridos, además, agradecieron las permanentes muestras de cariño recibidas durante estos días.

La decisión de mantenerla internada y continuar con los controles médicos está vinculada a lo que pasó días atrás, cuando a los pocos días de recibir el alta tuvo que volver a la institución y empezar una nueva internación.

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Durante los últimos días, Legrand recibió sesiones de kinesiología, permaneció acompañada por su entorno familiar y siguió sus programas de televisión desde la habitación del centro médico.

El anterior parte médico había sido difundido el lunes 28 de septiembre. En esa oportunidad, el Mater Dei informó que la conductora evolucionaba favorablemente y que había terminado el tratamiento antibiótico.

Si no hay cambios en su evolución, desde el sanatorio anticiparon que el próximo parte médico será difundido el viernes.